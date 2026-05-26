Gloria Bistriţa, care a câştigat titlul de campioană a României la handbal feminin, dar şi Cupa României, a anunţat, marţi, că se desparte de zece jucătoare.

Este vorba de portarii Renata de Arruda şi Ana Maria Persecă, dar şi de Cristina Laslo, Bianca Bazaliu, Ştefania Stoica, Eva Kerekes, Aleksandra Zimny, Monika Kobylinska, Matilda Forsberg, Tamires Morena De Araujo Frossard.