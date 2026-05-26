OFICIAL Clubul din România a renunțat la 10 oameni dintr-un foc: „Mulțumim!“

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

La câteva zile după câștigarea unui titlu istoric, în Liga Florilor, Gloria Bistrița a făcut un anunț surprinzător.

Gloria Bistriţa, care a câştigat titlul de campioană a României la handbal feminin, dar şi Cupa României, a anunţat, marţi, că se desparte de zece jucătoare.

Este vorba de portarii Renata de Arruda şi Ana Maria Persecă, dar şi de Cristina Laslo, Bianca Bazaliu, Ştefania Stoica, Eva Kerekes, Aleksandra Zimny, Monika Kobylinska, Matilda Forsberg, Tamires Morena De Araujo Frossard.

De asemenea, va pleca antrenorul cu portarii Szabo Levente.

Uneori, contribuţia unor oameni nu poate fi măsurată doar în goluri, parade, trofee sau statistici. Există oameni care lasă ceva mult mai important într-o echipă: caracter, energie, sacrificiu, unitate, spirit de luptă şi suflet. Astăzi spunem „mulţumim” unor oameni care au făcut parte atât dintr-un sezon istoric pentru Gloria Bistriţa, un sezon în care am devenit Campioana României, am câştigat Cupa României şi am dus numele Bistriţei la cel mai înalt nivel. Însă sunt oameni care au clădit drumul până la acest sezon de neuitat!”, a precizat Gloria Bistriţa, potrivit news.ro. 

Gloria Bistrița a celebrat finalul unui sezon istoric

Este cel mai bun sezon din istoria clubului Gloria Bistriţa care, pe lângă rezultatele interne, a atins și sferturile EHF Champions League.

