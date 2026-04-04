FCSB a pierdut în fața lui FC Botoșani, scor 2-3, într-un meci din runda a treia din play-out-ul Superligii.

Pentru echipa roș-albastră au înscris Olaru (4') și Tănase (42', din penalty), în timp ce de la echipa lui Marius Croitoru au marcat Ongenda (35', 68') și Mailat (78').

Adrian Porumbiu, siderat de felul în care s-a prezentat apărarea FCSB-ului

Fostul arbitru a vorbit despre prestația slabă a campioanei României, înainte să analizeze cea mai fierbinte fază a meciului.

Adrian Porumboiu a dezvăluit că nu a mai văzut o prestație defensivă atât de slabă la acest nivel, precum cea a FCSB-ului din partida de la Botoșani.

„N-am întâlnit un meci la nivelul ăsta în care să vezi trei contraatacuri în care erau trei jucători de la Botoșani și un singur apărător. Nici dacă era blat nu se apărau așa! Eu nu am văzut până acum așa ceva. Era 2-1 pentru FCSB. Nu am văzut până acum să rămână un singur fundaș pe linie. Ceilalți nu știu unde erau. E terifiant să vezi”, a spus Adrian Porumboiu, conform GSP.ro.

Apoi, fostul arbitru a analizat momentul în care Cisotti pretinde că a fost faultat în careu, dar centralul George Cătălin Roman a considerat că nu se impune lovitură de la 11 metri.

Adrian Porumboiu a punctat faptul că s-ar fi putut acorda penalty la acea fază, dar crede că tot FC Botoșani s-ar fi impus în final.

„Sunt circumstanțe de penalty, dar nu am analizat faza. Încerc să o rememorez. E o fază pe care o putem analiza. Și eu am avut o ușoară impresie de penalty, îi agață piciorul, este un contact”, a adăugat fostul arbitru.

În urma acestei înfrângeri din play-out, FCSB poate pierde prima poziție dacă UTA își câștigă meciul cu Metaloglobus.