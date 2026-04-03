FC Botoșani - FCSB 3-2! Campioana, îngenuncheată în Moldova Superliga
Alexandru Hațieganu
Se reia Superliga, cu un meci din play-out.

FC Botoșani - FCSB 3-2

Final de meci!

Minutul 90: Asediu la poarta lui Popa! Bodișteanu lovește bara și Aldair îi dă emoții goalkeeper-ului advers.

Minutul 88: Lixandru vede cartonașul roșu.

Minutul 83: Bordeianu trimite o torpilă de la distanță, dar lovește doar bara transversală.

Minutul 80: Mailat driblează portarul advers, este singur cu poarta și... alunecă! Matei Popa s-a ridicat și a eliminat pericolul în cele din urmă.

Minutul 78: GOOOL FC Botoșani! Sebastian Mailat înscrie și întoarce scorul de pe tabelă.

Minutul 74: Mamadou Thiam pătrunde în careu și trimite în blocaj.

Minutul 68: GOOOOOL FC Botoșani! Ongenda reușește „dubla” și restabilește egalitatea pe tabelă.

Minutul 60: Deja avertizat, Papa îl pune la pământ pe Florin Tănase. Fotbalistul moldovenilor scapă fără „roșul” mult cerut de jucătorii bucureșteni.

Minutul 54: Papa trimite din cădere, dar Popa reține fără probleme.

Minutul 47: Cisotti scapă pe contraatac, dar este doborât de un adversar.

S-a reluat jocul la Botoșani!

PAUZĂ

Minutul 42: GOOOOL FCSB! Florin Tănase înscrie din „scăriță” de la 11 metri. Lovitura de pedeapsă a fost obținută de Cisotti în minutul 36, iar analiza VAR a durat nu mai puțin de cinci minute.

Minutul 35: GOOOOL Botoșani! Ongenda îl păcălește pe Andre Duarte și trimite în forță din careu. Matei Popa, fără reacție.

Minutul 13: Ongenda trăsnește bara transversală din lovitură liberă! Meciul este incendiar la Botoșani.

Minutul 7: Juri Cisotti este găsit în careu și ulterior luat pe sus de un apărător advers. Italianul cere penalty, dar arbitrul de centru a făcut semn ca jocul să continue.

Minutul 4: GOOOOL FCSB! Darius Olaru deschide scorul cu un șut în forță de la 25-30 de metri.

Start de meci!

Echipele de start

FC BOTOȘANI (4-2-3-1): Kukic - Suta, Miron (cpt.), Diaw, Creț - Papa, Petro - Adams, Ongenda, Mitrov - Mailat

  • Rezerve: Tomache - Țigănașu, Ilaș, Bordeianu, E. David, Pănoiu, Aldair, Bota, Limas, Bodișteanu, Dumiter

FCSB (4-3-3): M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, J. Paulo - F. Tănase, Lixandru, Olaru (cpt.) - Miculescu, Thiam, Cisotti

  • Rezerve: Târnovanu, Zima - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, D. Popa

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:30, Superliga se reia după pauza competițională cu un meci din play-out, FC Botoșani - FCSB.

Opt victorii, cinci remize și trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de moldoveni în campionatul curent pe teren propriu.

Roș-albaștrii s-au impus în șase dintre cele 15 deplasări din stagiunea în curs, iar de alte patru ori au terminat la egalitate.

FC Botoșani are 11 meciuri fără gol înscris, dintre care cinci în 2026.

FCSB a marcat 26 de goluri în prima repriză (din 49), dintre care 10 până în minutul 15.

Gruparea bucureșteană este formația care a expediat cele mai multe șuturi pe poartă - 201 (FC Botoșani - 137).

Botoșănenii au primit cel puțin un gol în șapte dintre precedentele opt meciuri jucate în campionat.

Juri Cisotti va bifa meciul 100 în Superligă

În cazul în care va fi utilizat, italianul Juri Cisotti va bifa partida cu numărul 100 în Superligă, întrecere în care a înscris de 20 de ori și a oferit 10 pase decisive.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 30 de ori, de 22 de ori s-au impus bucureștenii, de trei ori au câștigat botoșănenii, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

O istorie începută în 2013, când dădeau gol Szukala și Piovaccari

Prima confruntare a avut loc pe 22 septembrie 2013, FC Botoşani - FCSB 1-2, marcatori Ciprian Dinu, respectiv Lukasz Szukala şi Federico Piovaccari.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat în returul stagiunii 2013-2014, pe 31 martie, FCSB - FC Botoşani 4-0.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 8 noiembrie 2015, FCSB - FC Botoşani 5-3.

Antrenorii Marius Croitoru și Mirel Rădoi au fost coechipieri la fosta Steaua

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 5 februarie 2026, FCSB - FC Botoșani 2-1 (marcatori: M. Thiam, D. Olaru / M. Kovtaliuk).

Marius Croitoru, aflat la meciul 150 ca antrenor pe prima scenă, a evoluat ca jucător în tricoul roș-albaștrilor bucureșteni timp de două sezoane, în 2006-2007 și 2007-2008, fiind coleg cu Mirel Rădoi, actualul tehnician al vizitatorilor. Info: LPF

Daniel Bîrligea s-a accidentat și nu va juca în meciul cu FC Botoșani

Unul dintre jucătorii de bază din echipa antrenată de Mirel Rădoi nu a făcut deplasarea.

Este vorba despre atacantul Daniel Bîrligea, revenit de la echipa națională, acolo unde și-a dat autogol.

Bîrligea are niște probleme medicală și cei de la FCSB nu au vrut să riște o accidentare mai gravă.

Clasamentul din play-out

