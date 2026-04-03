Minutul 90: Asediu la poarta lui Popa! Bodișteanu lovește bara și Aldair îi dă emoții goalkeeper-ului advers.

Minutul 88: Lixandru vede cartonașul roșu.

Minutul 83: Bordeianu trimite o torpilă de la distanță, dar lovește doar bara transversală.

Minutul 80: Mailat driblează portarul advers, este singur cu poarta și... alunecă! Matei Popa s-a ridicat și a eliminat pericolul în cele din urmă.

Minutul 78: GOOOL FC Botoșani! Sebastian Mailat înscrie și întoarce scorul de pe tabelă.

Minutul 74: Mamadou Thiam pătrunde în careu și trimite în blocaj.

Minutul 68: GOOOOOL FC Botoșani! Ongenda reușește „dubla” și restabilește egalitatea pe tabelă.

Minutul 60: Deja avertizat, Papa îl pune la pământ pe Florin Tănase. Fotbalistul moldovenilor scapă fără „roșul” mult cerut de jucătorii bucureșteni.

Minutul 54: Papa trimite din cădere, dar Popa reține fără probleme.

Minutul 47: Cisotti scapă pe contraatac, dar este doborât de un adversar.

S-a reluat jocul la Botoșani!

PAUZĂ

Minutul 42: GOOOOL FCSB! Florin Tănase înscrie din „scăriță” de la 11 metri. Lovitura de pedeapsă a fost obținută de Cisotti în minutul 36, iar analiza VAR a durat nu mai puțin de cinci minute.

Minutul 35: GOOOOL Botoșani! Ongenda îl păcălește pe Andre Duarte și trimite în forță din careu. Matei Popa, fără reacție.

Minutul 13: Ongenda trăsnește bara transversală din lovitură liberă! Meciul este incendiar la Botoșani.

Minutul 7: Juri Cisotti este găsit în careu și ulterior luat pe sus de un apărător advers. Italianul cere penalty, dar arbitrul de centru a făcut semn ca jocul să continue.

Minutul 4: GOOOOL FCSB! Darius Olaru deschide scorul cu un șut în forță de la 25-30 de metri.