Formația dirijată de Mirel Rădoi s-a deplasat în Moldova pentru duelul cu FC Botoșani. După ce a intrat la pauză în avantaj, FCSB s-a prăbușit în actul secund și a fost înfrântă de echipa lui Marius Croitoru cu 3-2.

Gigi Becali se gândește la retrogradare: ”Ăsta e fotbal? Doamne ferește!”

Patronul lui FCSB, Gigi Becali, a evidențiat după meci că echipa sa joacă de parcă s-ar lupta la evitarea retrogradării, în niciun caz pentru un loc în cupele europene. Finanțatorul e nemulțumit că FCSB nu mai e cursivă în joc și că nu mai are posesia.

Dar, în același timp, Becali a explicat că nu se va băga peste finul său, Mirel Rădoi, pe care l-a chemat să salveze echipa într-un moment critic pentru gruparea roș-albastră care, după două titluri, a ratat play-off-ul în actuala stagiune.

”(n.r. Dacă joci așa poți să ajungi în Conference?) Ăsta e joc de retrogradare. Ce, că a dat Olaru golul ăla și a inventat o pasă? Ăsta e fotbal? Doamne ferește. Eu vreau posesie. Ăsta nu e fotbal, e un fel de ciorbă”, a spus Becali la televiziunea Digi Sport 1.

FC Botoșani - FCSB 3-2

FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.

În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.