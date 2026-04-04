Vineri seară, echipa lui Marius Croitoru a primit vizita campioanei en-titre pe Stadionul Municipal din Botoșani, în etapa #3 din play-out-ul Superligii României.
- La capătul celor 90 de minute, FC Botoșani s-a impus cu 3-2 și a înregistrat toate cele trei puncte
Botoșănenii, ”ravagii” în vestiar după victoria cu FCSB: ”Ne-am făcut damblaua”
Foto: Facebook FC Botoșani
După meci, FC Botoșani a publicat pe rețelele social media un videoclip din vestiar cu jucătorii savurând victoria în fața formației dirijate de Mirel Rădoi.
”Ne-am făcut damblaua, am bătut pe Steaua (n.r. FCSB)”, strigau fotbaliștii.
FC Botoșani a mai învins-o pe FCSB și în turul sezonului regulat, tot pe propria arenă, cu 3-1, în etapa cu numărul 19. Pe banca moldovenilor era atunci Leo Grozavu.
FC Botoșani - FCSB 3-2
FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.
În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.