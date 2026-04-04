Botoșănenii, ”ravagii” în vestiar după victoria cu FCSB: ”Ne-am făcut damblaua”

FC Botoșani a egalat-o pe FCSB la puncte în play-out-ul Superligii României.

Vineri seară, echipa lui Marius Croitoru a primit vizita campioanei en-titre pe Stadionul Municipal din Botoșani, în etapa #3 din play-out-ul Superligii României.

  • La capătul celor 90 de minute, FC Botoșani s-a impus cu 3-2 și a înregistrat toate cele trei puncte

Foto: Facebook FC Botoșani

După meci, FC Botoșani a publicat pe rețelele social media un videoclip din vestiar cu jucătorii savurând victoria în fața formației dirijate de Mirel Rădoi.

”Ne-am făcut damblaua, am bătut pe Steaua (n.r. FCSB)”, strigau fotbaliștii.

FC Botoșani a mai învins-o pe FCSB și în turul sezonului regulat, tot pe propria arenă, cu 3-1, în etapa cu numărul 19. Pe banca moldovenilor era atunci Leo Grozavu.

FC Botoșani - FCSB 3-2

FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.

În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.

