FCSB a operat mai multe modificări la nivelul staff-ului în acest sezon, primul în care nu a reușit să ajungă în play-off.

Thomas Neubert a refuzat să semneze cu o rivală a lui FCSB

Imediat după ratarea play-off-ului, antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la FCSB. Tot atunci a plecat din cadrul clubului și preparatorul fizic Thomas Neubert, care își începuse ultimul mandat în 2020.

Preparator fizic la FCSB în trei perioade diferite, Thomas Neubert (57 de ani) spune că a fost ofertat de alte cluburi din Superliga după ce a rămas liber de contract, însă a refuzat. De asemenea, germanul nu se gândește pentru moment să revină la clubul condus de Gigi Becali.

"Nu am mai avut nicio discuție cu cei din conducerea lui FCSB. Cu jucătorii am mai discutat. Am mai avut oferte, întrebări din Liga 1, dar am refuzat", a spus Thomas Neubert, într-un interviu pentru PRO TV.

  • Actualul preparator fizic de la FCSB este Horea Codorean (50 de ani).

Thomas Neubert: "Șansele sunt 50-50 la barajul Dinamo - FCSB"

Neubert, care a fost adus în România de Laurențiu Reghecampf, a prefațat și cel mai important meci al sezonului pentru FCSB - finala barajului pentru Conference League contra lui Dinamo. Derby-ul este programat vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf.

"Va fi un derby. E un meci de baraj și se poate întâmpla orice. Șansele sunt 50-50. Dacă vor câștiga barajul contra lui Dinamo, probabil va fi salvat sezonul", a mai spus Thomas Neubert.

