Thomas Neubert a refuzat să semneze cu o rivală a lui FCSB

Imediat după ratarea play-off-ului, antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la FCSB. Tot atunci a plecat din cadrul clubului și preparatorul fizic Thomas Neubert, care își începuse ultimul mandat în 2020.

Preparator fizic la FCSB în trei perioade diferite, Thomas Neubert (57 de ani) spune că a fost ofertat de alte cluburi din Superliga după ce a rămas liber de contract, însă a refuzat. De asemenea, germanul nu se gândește pentru moment să revină la clubul condus de Gigi Becali.

"Nu am mai avut nicio discuție cu cei din conducerea lui FCSB. Cu jucătorii am mai discutat. Am mai avut oferte, întrebări din Liga 1, dar am refuzat", a spus Thomas Neubert, într-un interviu pentru PRO TV.