FCSB a început în forță meciul cu un gol superb semnat de Darius Olaru, căpitanul roș-albaștrilor. Pe urmă, FC Botoșani a restabilit egalitatea în minutul 35, prin Hervin Ongenda, dar campioana a fost cea care a intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Florin Tănase din penalty din minutul 42.

În actul secund, formația dirijată de Mirel Rădoi s-a pierdut complet, iar jucătorii lui Marius Croitoru au preluat conducerea partidei. Ongenda a realizat ”dubla” în minutul 68, iar Sebastian Mailat a înscris golul victoriei cu 12 minute înainte de încheierea timpului regulamentar.

Gigi Becali anunță revoluția la FCSB! Transferuri de 6.000.000€ și ”Totul e pe mâna lui acum. Eu mă retrag”

După meci, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a intrat în direct la televiziunea Digi Sport și a evidențiat că Mirel Rădoi controlează totul la echipă și că nu se va băga peste finul său. Mai mult, finanțatorul a punctat că în vară va exista o reconstrucție și că o calificare în Conference League va fi răsplătită cu transferuri de 5-6 milioane de euro.

”Dacă ne calificăm în Conference, o să facem transferuri, de 5-6 milioane. Și dacă vrea să rămână. Îi dau totul pe mâna lui. El să facă totul, Mirel. Eu nu mai pot să fac. Nu mai pot, nu știu să fac.

Mirel spală rușinea doar cu o calificare în Conference. Să spele rușinea și să se apuce să construiască o echipă. (n.r. Aveți de când să faceți o remaniere la vară?) Da, da. O să fac o remaniere a lotului”, a spus Gigi Becali.

FCSB poate pierde primul loc în play-out la finalul etapei

Echipa lui Rădoi e pe primul loc momentan în play-out-ul Superligii României cu 27 de puncte. În primele trei etape, FCSB a consemnat un rezultat de egalitate (0-0 vs. Metaloglobus), o victorie (1-0 vs. UTA) și o înfrângere (2-3 vs. FC Botoșani).

Dacă UTA o bate pe Metaloglobus, ceea ce e cât se poate de verosimil, atunci arădenii vor devansa campioana en-titre în clasament, iar FCSB va coborî, astfel, pe poziția secundă.

Cum arată play-out-ul