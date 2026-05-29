Gigi Becali a făcut anunțul despre Marius Baciu: ”Să-mi dai și cu toporul în cap...”

Pe banca roș-albaștrilor, în meciurile de baraj, s-a aflat Marius Baciu, antrenorul care preluat echipa după plecarea lui Mirel Rădoi. Deși se vehicula că Baciu va rămâne la echipă doar pentru meciurile de baraj, se pare că realitatea este cu totul alta.

Gigi Becali a anunțat ce se va întâmpla cu Marius Baciu după ce a calificat echipa în preliminariile Conference League.

Patronul de la FCSB spune că Baciu nu va părăsi echipa după cele două meciuri petrecute pe banca tehnică, iar finanțatorul roș-albaștrilor spune că tehnicianul va avea șansa să demonstreze și în următorul sezon.

”I-a luat-o centura lui Kopic! E numărul 1! De acum încolo o să vadă ei 'becalizare'. Nu mai las eu echipa așa!

Să-mi dai și cu toporul în cap și nu-l schimb pe Baciu la ora asta! Deci, omul ăsta a calificat echipa de 10 milioane. A jucat meci de 1 milion de euro! Mai poate cineva să schimbe? Dacă vine Mourinho, cu Klopp și cu Pep, și zice Pep: <<Hai că antrenez!>>, zic <<Du-te mă de aici! Hai la revedere, că omul ăsta a calificat echipa!> Asta e dreptate și recunoștință”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.