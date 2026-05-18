Cine este Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. CV-ul ridică semne de întrebare

Marius Baciu, fost fundaș central al Stelei la finalul anilor ’90, revine astfel în prim-planul fotbalului românesc, de această dată ca antrenor.
Ca fotbalist, Baciu a evoluat timp de șase sezoane la Steaua București, unde a câștigat trei titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe.
A mai jucat în carieră la Lille, Oberhausen, Panserraikos, Oțelul Galați, Universitatea Cluj și Gaz Metan Mediaș, având și apariții în cupele europene și chiar o selecție la naționala mare a României
CV-ul lui Marius Baciu nu este deloc convingător
Partea care ridică însă semne de întrebare este parcursul său ca antrenor. Baciu nu a avut experiență constantă la cluburi de top, ci mai degrabă mandate scurte la echipe din ligile inferioare sau formații aflate în lupta pentru salvare.
A pregătit echipe precum Voința Sibiu, Unirea Alba Iulia, SC Bacău, Academica Clinceni, Concordia Chiajna sau Juventus București (actuala Daco-Getica), reușind în unele cazuri promovări sau salvări de la retrogradare.
Baciu a mai lucrat și la Turris Turnu Măgurele, unde a avut un mandat scurt, dar intens, și a bifat ulterior experiențe în zona Golfului, la cluburi din Arabia Saudită și Oman precum Al-Taqadom, Al-Alabi sau Al-Nahdah.
Ultimul său angajament important a fost ca director sportiv la Păușești Otăsău, formație ce evoluează în Liga 3, Seria 6.
Tehnicianul deține licența UEFA PRO din anul 2015 și a fost coleg de promoție cu alți trei foști antrenori la campioana României: Bogdan Andone, Vergil Andronache și Toni Petre.
Din absolvenții licenței UEFA PRO, generația 2015, au mai făcut parte nume precum Erik Linkar, Constantin Schumacher, Florin Motroc, Eugen Trică sau Flavius Stoican.