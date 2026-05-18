Cine este Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. CV-ul ridică semne de întrebare

Marius Baciu, fost fundaș central al Stelei la finalul anilor ’90, revine astfel în prim-planul fotbalului românesc, de această dată ca antrenor.

Ca fotbalist, Baciu a evoluat timp de șase sezoane la Steaua București, unde a câștigat trei titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe.

A mai jucat în carieră la Lille, Oberhausen, Panserraikos, Oțelul Galați, Universitatea Cluj și Gaz Metan Mediaș, având și apariții în cupele europene și chiar o selecție la naționala mare a României

CV-ul lui Marius Baciu nu este deloc convingător

Partea care ridică însă semne de întrebare este parcursul său ca antrenor. Baciu nu a avut experiență constantă la cluburi de top, ci mai degrabă mandate scurte la echipe din ligile inferioare sau formații aflate în lupta pentru salvare.