Cine este Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. CV-ul ridică semne de întrebare

Cine este Marius Baciu, noul antrenor de la FCSB. CV-ul ridică semne de întrebare Superliga
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a anunțat numirea lui Marius Baciu în funcția de antrenor principal, pe un contract valabil un an.

TAGS:
Marius BaciuFCSBGigi Becali
Din articol

Marius Baciu, fost fundaș central al Stelei la finalul anilor ’90, revine astfel în prim-planul fotbalului românesc, de această dată ca antrenor.

Ca fotbalist, Baciu a evoluat timp de șase sezoane la Steaua București, unde a câștigat trei titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe. 

A mai jucat în carieră la Lille, Oberhausen, Panserraikos, Oțelul Galați, Universitatea Cluj și Gaz Metan Mediaș, având și apariții în cupele europene și chiar o selecție la naționala mare a României

CV-ul lui Marius Baciu nu este deloc convingător

Partea care ridică însă semne de întrebare este parcursul său ca antrenor. Baciu nu a avut experiență constantă la cluburi de top, ci mai degrabă mandate scurte la echipe din ligile inferioare sau formații aflate în lupta pentru salvare.

  • Juventus bucuresti cfr cluj liga 1 betano 25022018
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

A pregătit echipe precum Voința Sibiu, Unirea Alba Iulia, SC Bacău, Academica Clinceni, Concordia Chiajna sau Juventus București (actuala Daco-Getica), reușind în unele cazuri promovări sau salvări de la retrogradare. 

Baciu a mai lucrat și la Turris Turnu Măgurele, unde a avut un mandat scurt, dar intens, și a bifat ulterior experiențe în zona Golfului, la cluburi din Arabia Saudită și Oman precum Al-Taqadom, Al-Alabi sau Al-Nahdah.

Este deținător de licență UEFA PRO din 2015

Ultimul său angajament important a fost ca director sportiv la Păușești Otăsău, formație ce evoluează în Liga 3, Seria 6.

Tehnicianul deține licența UEFA PRO din anul 2015 și a fost coleg de promoție cu alți trei foști antrenori la campioana României: Bogdan Andone, Vergil Andronache și Toni Petre.

Din absolvenții licenței UEFA PRO, generația 2015, au mai făcut parte nume precum Erik Linkar, Constantin Schumacher, Florin Motroc, Eugen Trică sau Flavius Stoican.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
ARTICOLE PE SUBIECT
Președintele lui Inter a spus un singur cuvânt când a fost întrebat de ce ”a mizat” pe Cristi Chivu
Președintele lui Inter a spus un singur cuvânt când a fost întrebat de ce ”a mizat” pe Cristi Chivu
Marian Iancu dă în stânga și în dreapta după ce Craiova a reușit eventul: „Slabi, bătrâni, prosti și mincinoși”
Marian Iancu dă în stânga și în dreapta după ce Craiova a reușit eventul: „Slabi, bătrâni, prosti și mincinoși”
ULTIMELE STIRI
ACUM: FC Hermannstadt - FCSB 1-0 | A început repriza secundă la Sibiu
ACUM: FC Hermannstadt - FCSB 1-0 | A început repriza secundă la Sibiu
Ilie Dumitrescu a reacționat imediat după numirea lui Marius Baciu la FCSB: „100%”
Ilie Dumitrescu a reacționat imediat după numirea lui Marius Baciu la FCSB: „100%”
Decizia lui Gigi Becali poate declanșa haosul la FCSB! Mihai Stoica: ”Să aleagă pe cineva în locul meu!”
Decizia lui Gigi Becali poate declanșa haosul la FCSB! Mihai Stoica: ”Să aleagă pe cineva în locul meu!”
Play-out-ul Superligii fierbe! Farul - Metaloglobus 0-0, Petrolul - Oțelul 1-3 și Unirea Slobozia - UTA Arad 0-0 se joacă ACUM pe Sport.ro
Play-out-ul Superligii fierbe! Farul - Metaloglobus 0-0, Petrolul - Oțelul 1-3 și Unirea Slobozia - UTA Arad 0-0 se joacă ACUM pe Sport.ro
Jose Mourinho vrea ”să fure” un jucător de la Barcelona la Real Madrid
Jose Mourinho vrea ”să fure” un jucător de la Barcelona la Real Madrid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"



Recomandarile redactiei
ACUM: FC Hermannstadt - FCSB 1-0 | A început repriza secundă la Sibiu
ACUM: FC Hermannstadt - FCSB 1-0 | A început repriza secundă la Sibiu
Decizia lui Gigi Becali poate declanșa haosul la FCSB! Mihai Stoica: ”Să aleagă pe cineva în locul meu!”
Decizia lui Gigi Becali poate declanșa haosul la FCSB! Mihai Stoica: ”Să aleagă pe cineva în locul meu!”
Ilie Dumitrescu a reacționat imediat după numirea lui Marius Baciu la FCSB: „100%”
Ilie Dumitrescu a reacționat imediat după numirea lui Marius Baciu la FCSB: „100%”
Play-out-ul Superligii fierbe! Farul - Metaloglobus 0-0, Petrolul - Oțelul 1-3 și Unirea Slobozia - UTA Arad 0-0 se joacă ACUM pe Sport.ro
Play-out-ul Superligii fierbe! Farul - Metaloglobus 0-0, Petrolul - Oțelul 1-3 și Unirea Slobozia - UTA Arad 0-0 se joacă ACUM pe Sport.ro
Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”
Noul Audi A5 impresionează cu un detaliu incredibil + În cât timp prinde suta: ”E mai sportiv decât generația precedentă”
Alte subiecte de interes
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
A fost sau nu penalty pentru FCSB? Experții au căzut de acord după meciul cu Unirea Slobozia
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Replică pentru Alin Stoica: ”Văd o răutate, o frustrare”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!