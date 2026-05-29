FCSB a început mai bine meciul de pe Arcul de Triumf, grație golului marcat de Joyskim Dawa, în minutul 10. Atacantul Mamoudou Karamoko a restabilit egalitate pentru Dinamo în minutul 73, când l-a executat pe Ștefan Târnovanu cu un șut de zile mari.

Derby-ul a fost în prelungiri, iar golul decisiv a fost înscris în minutul 107. Ofri Arad a marcat după o pasă superbă a lui Florin Tănase, iar FCSB a obținut victoria.

Lista posibililor adversari pentru FCSB în Conference League

FCSB beneficiază de un coeficient de 25.500, astfel că va fi cap de serie în turul 2 preliminar din Conference League. Prin urmare, echipa pregătită de Marius Baciu ar putea da peste una dintre următoarele echipe:

Motherwell (Scoția)

Dunajska Streda (Slovacia)

GAIS Goteborg (Suedia)

NK Varazdin (Croația)

Beitar Ierusalim (Israel)

MSK Zilina (Slovacia)

Hapoel Tel-Aviv (Israel)

Debrecen (Ungaria)

Zeleznicar Pancevo (Serbia)

NK Koper (Slovenia)

Turan Tovuz (Azerbaidjan)

Zimbru Chișinău (Rep. Moldova)

Valur Reykjavik (Islanda)

FK Auda (Letonia)

CSKA 1948 Sofia (Bulgaria)

Shelbourne (Irlanda)

KF Dukagjini (Kosovo)

Valletta FC (Malta)

Tragerea la sorți va avea loc pe 17 iunie. Meciurile din turul 2 din Conference League se se vor juca pe 23 și 30 iulie.

Ce urmează în următorul sezon

Campioana Universitatea Craiova va începe noul sezon în preliminariile UEFA Champions League, în timp ce Universitatea Cluj va juca în preliminariile UEFA Europa League.

În preliminariile UEFA Conference League va mai evolua CFR Cluj, după ce ardelenii s-au clasat pe locul 3 în play-off.

Noul sezon al Ligii 1 va debuta în mijlocul verii, pe 18-19 iulie 2026. Supercupa României va avea loc o săptămâna mai devreme, pe 11 iulie.