Fostul internațional român a început în luna iulie prima sa experiență tehnică în străinătate, după ce a acceptat să facă din nou echipă cu Elias Charalambous. Cei doi au ajuns în prima ligă elenă la câteva luni după despărțirea de FCSB.
Căldura extremă dictează programul de pregătire
Acomodarea cu fotbalul grec implică modificări logistice, tehnicienii fiind nevoiți să evite temperaturile ridicate. Potrivit antrenorului în vârstă de 41 de ani, programul echipei a suferit deja primele ajustări din cauza vremii.
„Fotbalul cred că e la fel peste tot. Trebuie să ne adaptăm un pic la stilul de joc. Căldura ne omoară. Căldura ne face să mutăm antrenamentele cât mai târziu sau cât mai dimineața. Am zis să încerc condițiile de afară și după vom vedea”, a spus Mihai Pintilii la VOYO Sport LIVE.
Ținte din fotbalul românesc pentru reconstrucția lotului
Gruparea din Grecia trece printr-o restructurare importantă, iar staff-ul tehnic tatonează și piața din România pentru a acoperi despărțirile din această perioadă de mercato. Întrebat dacă intenționează să mai aducă jucători de la FCSB, Pintilii a spus că în momentul de față vede dificilă o astfel de încercare.
„Au plecat vreo 7-8 jucători de la echipă. Acum încercăm să aducem tot cam atât sau poate mai mulți. Sunt discuții cu mai mulți jucători români, dar nu e ca în România. Sunt foarte mulți agenți care vin și propun... dar căutăm, suntem în discuții. De la FCSB nu, e greu să mai aduci de la ei în perioada asta. Nimic concret, dar mai avem discuții cu unii jucători români”, a transmis secundul lui Levadiakos.
Alexandru Pantea (fundaș dreapta) de la FCSB și Adrian Șut (fost jucător la FCSB) au semnat cu Levadiakos în această vară.