Fostul internațional român a început în luna iulie prima sa experiență tehnică în străinătate, după ce a acceptat să facă din nou echipă cu Elias Charalambous. Cei doi au ajuns în prima ligă elenă la câteva luni după despărțirea de FCSB.

Căldura extremă dictează programul de pregătire

Acomodarea cu fotbalul grec implică modificări logistice, tehnicienii fiind nevoiți să evite temperaturile ridicate. Potrivit antrenorului în vârstă de 41 de ani, programul echipei a suferit deja primele ajustări din cauza vremii.

„Fotbalul cred că e la fel peste tot. Trebuie să ne adaptăm un pic la stilul de joc. Căldura ne omoară. Căldura ne face să mutăm antrenamentele cât mai târziu sau cât mai dimineața. Am zis să încerc condițiile de afară și după vom vedea”, a spus Mihai Pintilii la VOYO Sport LIVE.