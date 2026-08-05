VIDEO EXCLUSIV Romario Moise a numit trei favorite la promovare din Liga 2: „Poate să fie o surpriză!”

Romario Moise a numit trei favorite la promovare din Liga 2: „Poate să fie o surpriză!” Liga 2 Romario Moise / Foto: Ionuț Stoica (Sport.ro).
Emanoil Ursache
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Romario Moise (29 de ani), mijlocaș ofensiv la FC Bacău și campion cu Astra Giurgiu în 2016, a vorbit despre lupta la promovare din Liga 2, în sezonul 2026-2027.

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Romario Moise a avut parte de un start ideal de stagiune în Liga 2 la FC Bacău. Talentatul mijlocaș ofensiv a deschis scorul în meciul din prima etapă contra celor de la Ștefănești, iar echipa sa s-a impus cu 3-0 pe teren propriu.  

Cele trei favorite din Liga 2 nominalizate de Romario Moise

Întrebat despre cum ar putea arăta play-off-ul din eșalonul secund, Moise a nominalizat trei favorite la promovare: Chindia Târgoviște, Poli Timișoara și FC Bihor. 

El s-a arătat, de asemenea, încrezător că FC Bacău poate ajunge în play-off și să se lupte pentru un loc în Superligă. Moise a menționat totuși că echipa sa ar reprezenta o surpriză.

Moise: „De ce nu și noi printre ei, sper!” 

„Din punctul meu de vedere, printre favoritele la promovare rămâne Chindia, care a jucat în play-off în sezonul trecut și a lăsat o impresie bună. 

Mai este și Poli Timișoara, unde am văzut că s-a creat o emulație bună în jurul echipei și au făcut transferuri bune, cu jucători cu experiență. Au un antrenor, la fel, cu experiență, cu promovări în palmares. 

FC Bihor poate să fie din nou o echipă în play-off, după care am văzut că sunt echipele care nu au drept de promovare și nu am cum să le iau în calcul. 

Vom vedea, poate să fie o surpriză! De ce nu și noi printre ei, sper! Vedem, cred că acestea ar fi principalele contracandidate”, a declarat Romario Moise, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Romario Moise: „Cu pași mărunți lucrurile pot fi posibile!”

El a explicat ulterior că FC Bacău se află încă într-o etapă de formare, fiind abia la al doilea sezon consecutiv în Liga 2. 

În stagiunea precedentă, FC Bacău a terminat sezonul regular pe locul nouă și a câștigat Grupa B din eșalonul secund din postura de nou-promovată.

„Din experiență, sigur că da (n.r.- că FC Bacău se poate lupta la promovare). Acum eu cred că suntem o echipă în formare încă. 

Să nu uităm că suntem la al doilea sezon al clubului din istorie la nivel de Liga a 2-a și cel mai înalt nivel la care a ajuns clubul. Dar cu pași mărunți lucrurile pot fi posibile! 

Depinde acum de cum vom evolua și pe viitor. Vedem mai departe în ce stadiu ne vom afla”, a adăugat Moise.

CV-ul lui Romario Moise 

  • 3 trofee a cucerit Romario Moise: Liga 1 și Supercupa României cu Astra Giurgiu în 2016, și Liga 2 cu UTA în 2020. 
  • 94 de meciuri și 8 goluri a strâns Romario Moise în Liga 1.
  • 9 cluburi a adunat Romario Moise în carieră: Astra Giurgiu (2015-2021, unde s-a și format), UTA (2019-2020, împrumut), Petrolul Ploiești (2021, împrumut), Rapid București (2021-2022), Beroe (2023 - Bulgaria), Concordia Chiajna (2023-2024), Ceahlăul Piatra Neamț (2024-2025), Politehnica Iași (2025) și FC Bacău (2025 - prezent). 
  • 25.000 de euro este cota curentă de piață a lui Romario Moise pe Transfermarkt. Cea mai înaltă valoare a sa a fost de 500.000 de euro, în 2017, la Astra Giurgiu.

Rezultatele primei etape din Liga 2

  • Râmnicu Vâlcea - Popești Leordeni 1-1
  • Metaloglobus București - Metalul Buzău 0-0
  • Gloria Bistrița - CSC 1599 Șelimbăr 2-1
  • FC Bihor - Unirea Slobozia 1-1
  • FC Bacău - Ștefănești 3-0
  • CSM Reșița - ASA Târgu Mureș 2-1
  • CS Afumați - CS Dinamo București 2-1
  • Cetatea Suceava - Concordia Chiajna 1-3
  • Steaua București - CSM Slatina 1-2
  • Politehnica Timișoara - Chindia Târgoviște 1-0

Astăzi, de la 18:00, se joacă CSC Dumbrăvița - CSM Olimpia Satu Mare. 

VIDEO: Ionuț Stoica

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