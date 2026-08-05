Romario Moise a avut parte de un start ideal de stagiune în Liga 2 la FC Bacău. Talentatul mijlocaș ofensiv a deschis scorul în meciul din prima etapă contra celor de la Ștefănești, iar echipa sa s-a impus cu 3-0 pe teren propriu.

Cele trei favorite din Liga 2 nominalizate de Romario Moise

Întrebat despre cum ar putea arăta play-off-ul din eșalonul secund, Moise a nominalizat trei favorite la promovare: Chindia Târgoviște, Poli Timișoara și FC Bihor.

El s-a arătat, de asemenea, încrezător că FC Bacău poate ajunge în play-off și să se lupte pentru un loc în Superligă. Moise a menționat totuși că echipa sa ar reprezenta o surpriză.

Moise: „De ce nu și noi printre ei, sper!”

„Din punctul meu de vedere, printre favoritele la promovare rămâne Chindia, care a jucat în play-off în sezonul trecut și a lăsat o impresie bună.

Mai este și Poli Timișoara, unde am văzut că s-a creat o emulație bună în jurul echipei și au făcut transferuri bune, cu jucători cu experiență. Au un antrenor, la fel, cu experiență, cu promovări în palmares.

FC Bihor poate să fie din nou o echipă în play-off, după care am văzut că sunt echipele care nu au drept de promovare și nu am cum să le iau în calcul.

Vom vedea, poate să fie o surpriză! De ce nu și noi printre ei, sper! Vedem, cred că acestea ar fi principalele contracandidate”, a declarat Romario Moise, în exclusivitate pentru Sport.ro.