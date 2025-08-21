Gigi Becali și-a asigurat semnătura atacantului senegalez pe care îl dorea încă din 2023, însă U Cluj se poate considera adevărata câștigătoare a afacerii. Președintele ardelenilor, Radu Constantea, a dezvăluit pachetul financiar complet obținut de clubul său, care depășește o simplă sumă de transfer.



Pe lângă o componentă financiară, tranzacția include cedarea definitivă a lui Andrei Gheorghiță (23 de ani), un jucător de perspectivă pe care clujenii îl aveau doar sub formă de împrumut și care fusese evaluat de FCSB la un milion de euro.



"Pentru noi era dificil să continuăm cu el"



Șeful de la U Cluj, Radu Constantea, a explicat că valoarea totală a tranzacției este superioară sumei plătite efectiv de Gigi Becali, deoarece clubul său a scăpat și de anumite obligații contractuale față de Thiam.



"Suma este un pic mai mare, dacă facem tot calculul din perspectiva pachetului financiar pe care l-a obținut Universitatea Cluj, inclusiv cu sumele pe care trebuia să le mai primească Thiam pentru lunile iulie și august", a punctat Constantea pentru Digi Sport.



Oficialul "șepcilor roșii" a subliniat importanța de a-l fi obținut permanent pe Gheorghiță, cu care se va semna un contract pe termen lung, și a recunoscut că despărțirea de Thiam era inevitabilă.



"Pe Thiam îl mai aveam patru luni, pentru că apoi intra în ultimele șase luni de contract. Era clar că nu mai vrea să prelungească, iar pentru noi era dificil să continuăm cu el, după ce a luat această decizie unilaterală. Noi suntem mulțumiți!", a încheiat președintele clubului clujean.



În acest început de sezon, Thiam a evoluat în şapte partide în tricoul lui "U" şi a reuşit să înscrie în meciurile cu Metaloglobus (4-1) şi Hermannstadt (2-2). În total, jucătorul de atac a evoluat în două perioade diferite pentru "U" şi a contribuit cu 22 de goluri şi opt pase decisive în 78 de meciuri.

