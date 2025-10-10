Italianul ar fi fost nemulțumit de faptul că antrenorul nu îl folosește mai mult, în timp ce Sabău i-ar fi reproșat fotbalistului că nu stă bine din punct de vedere fizic.

Radu Constantea: ”Scandal e un termen destul de complicat!”

Iamsport a scris chiar că mai mulți jucători sunt nemulțumiți de faptul că Ioan Ovidiu Sabău este mult prea autoritar și nu ține cont de sugestiile lor, motiv pentru care, pe fondul acestor tensiuni din vestiar, nu ar fi exclusă o ”revoltă”.

Radu Constantea, președintele celor de la U Cluj, a negat, însă, orice conflict apărut între Ioan Ovidiu Sabău și jucători.

Totuși, oficialul ”Șepcilor Roșii” a admis că echipa traversează un moment dificil din punct de vedere al rezultatelor și spune că nu s-ar fi așteptat la acest lucru având în vedere parcusul foarte bun din sezonul trecut.

”Nu a fost niciun scandal. Astea sunt informații care nu au niciun fel de legătură cu realitatea, dar până la urmă e dreptul fiecăruia de a comenta. Eu doar atât vă spun, că nu are nicio legătură cu realitatea. Scandal e un termen destul de complicat.

E o perioadă mai dificilă, cu toții ne-am fi așteptat să avem o perioadă mai bună. Anul trecut a fost un an foarte bun pentru noi, pentru clubul nostru, dacă stăm să ne uităm în istorie, din anii 1970 nu am mai avut o asemenea evoluție, să fim 18 etape pe primul loc, dar sigur, am avut o problemă la început de sezon și acolo lucrurile un pic ne-au scos de pe traiectoria pe care ne-am fi dorit-o. Până la urmă e sport, e fotbal, nu există un sezon care să semene cu celălalt și încercăm să gestionăm cât mai bine perioada următoare”, a spus Radu Constantea pentru sursa citată mai sus.

