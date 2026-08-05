După eliminarea din Conference League, Tănase a criticat prestația echipei în returul cu FK Auda, iar ulterior au apărut informații potrivit cărora mai mulți jucători ar fi nemulțumiți de actualul antrenor al roș-albaștrilor. Întrebat la finalul partidei cu Farul despre relația cu Baciu, căpitanul FCSB a răspuns ironic: „Ce relație? Am soție”.

Mihai Pintilii: „Așa este Tănase. Spune lucrurilor pe nume”

Subiectul a fost comentat și de Mihai Pintilii, fostul secund al FCSB, aflat în intervenție telefonică la VoyoSport Live. Acesta a explicat că reacția lui Florin Tănase nu l-a surprins deloc și că mijlocașul a fost mereu genul de jucător care spune direct ceea ce gândește.

„Am urmărit și îl știu pe Tănase. Dar asta e el, te poți aștepta la orice. La interviuri spune lucrurilor pe nume. Nu știu să zic mai multe, dacă trebuiau făcute acum aceste declarații, dar asta e Tănase. Tănase spune lucrurile în față, nu se ascunde, bate la ușa antrenorului și zice ce nu îi convine.

(n.r. – dacă s-a întâmplat și în mandatul lui) Absolut, am avut discuții de genul ăsta cât am fost acolo. A dat declarații, cred că și cu noi. Sunt lucruri care țin de vestiar și trebuie să gestionăm mult mai bine lucrurile astea”, a declarat Mihai Pintilii la VoyoSport Live.

Fost internațional român, cu 45 de selecții la echipa națională, Mihai Pintilii a făcut parte timp de șase sezoane din staff-ul tehnic al FCSB. În luna martie s-a despărțit de club alături de Elias Charalambous, iar în această vară l-a urmat pe tehnicianul cipriot în Grecia. Pintilii a semnat cu Levadiakos un contract valabil până în vara anului 2028.