Articol scris de Matei Barbu

Fostul internațional român a avut o intevenție telefonică în cadrul emisiunii VoyoSport Live, unde a abordat mai multe subiecte din fotbalul românesc. Printre acestea, Pintilii și-a exprimat opinia cu privire la eliminarea FCSB-ului din Conference League.

În vârstă de 41 de ani, Pintilii consideră că eliminarea roș-albaștrilor a fost una dezamăgitoare. În opinia sa, calificarea în preliminariile competiției a reprezentat una dintre puținele realizări importante ale FCSB-ului, după sezonul dificil precedent.

Mihai Pintilii: „Pentru fotbalul românesc nu a picat bine.”

Întrebat despre eliminarea FCSB-ului, fostul mijlocaș defensiv a evidențiat că echipa a avut o campanie dezamăgitoare în preliminarii, mai ales în condițiile în care roș-albaștrii erau considerați favoriți.

„Urmăresc și Liga 1, și Liga 2, mă uit cu drag. Pentru fotbalul românesc nu a picat bine, mai ales că toată lumea o vedea favorită pe FCSB și atunci chiar nu a picat bine tuturor celor care țin la FCSB. În cazul de față, eu! Nu mă așteptam și chiar sunt dezamăgit de eliminare. Pentru că știu cât de greu a fost sezonul trecut și prin câte au trecut, iar calificarea asta în Conference League a fost o realizare mare pentru sezonul dezastruos de anul trecut. Și necalificarea asta m-a dezamăgit. Asta e viața, mergem înainte, nu avem ce face!”, a declarat Pintilii.

FCSB a fost învinsă categoric de FK Auda și a părăsit Conference League, încheindu-și astfel parcursul european din sezonul 2026-2027. Formația letonă s-a impus cu scorul de 4-1 în manșa retur a preliminariilor competiției.