Campioană în fiecare din ultimele zece ediții ale Ligii Naționale de handbal masculin, Dinamo București a depășit deja performanțele stabilite de HCM Constanța în urmă cu un deceniu.

Dinamoviștii ocupă locul secund în clasamentul istoric, în care Steaua București conduce în continuare, cu 28 de titluri, față de cele 22 adjudecate de alb-roșii.

Dan Savenco a folosit Wikipedia pentru a se motiva, după al patrulea titlu național, cucerit alături de Dinamo

Fostul handbalist dinamovist, Dan Savenco, a explicat în emisiunea Poveștile Sport.ro modul inedit prin care a reușit să își administreze o injecție de motivație, în perioada în care Dinamo învingea întreaga concurență, în campinoatul național.

Savenco a aflat printr-o căutare pe Wikipedia că Dinamo București nu reușise niciodată să obțină mai mult de patru titluri naționale consecutive, de când handbalul se joacă în șapte.

Între anii 1959 și 1962, dinamoviștii reușeau să lege patru trofee naționale, o serie mai scurtă decât actuala, cea mai lungă din istoria clubului.

În întreaga istorie a Ligii Naționale de handbal masculin, doar Steaua București a înregistrat un record mai lung, 11 ediții consecutive câștigate, între anii 1967 - 1977.

„Cred că este o problemă la nivel național: ne mulțumim cu puțin.”

„Cred că este o problemă la nivel național: ne mulțumim cu puțin. Dacă am ajuns la un anumit prag, considerăm că le-am realizat pe toate. Trebuie să avem motivație tot timpul.

Cum încerc să le transmit și băieților: primul titlu e cel mai greu, teoretic. Următorul este și mai greu, pentru că trebuie să îl păstrezi.

„Trebuie să avem motivație tot timpul.”

După aceea, trebuie să vină motivația. Eu am avut o motivație - întâmplător, am intrat pe Wikipedia și am văzut că Dinamo a avut doar patru titluri consecutive câștigate.

Noi aveam deja patru titluri, iar pe mine asta m-a motivat să reușesc să îl iau și pe al cincilea. Trebuie să îți găsești o motivație, felul de a lupta, de a munci.

Teoretic sunt cinci titluri, nu șase, pentru că al șaselea titlu nu ni s-a oferit fizic, în contextul pandemiei. Dar munca nu mi-o ia nimeni, atunci consider că a fost și al șaselea titlu,” a punctat Dan Savenco, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Dacă va triumfa în sezonul 2026/27 al Ligii Naționale de handbal masculin, Dinamo București va egala recordul istoric deținut de rivala Steaua București în ceea ce privește numărul de titluri consecutive adjudecate, în această întrecere.