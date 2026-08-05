Universitatea Cluj se pregătește să se întoarcă acasă. După ce a fost nevoită să își mute partidele, inclusiv pe cele din competițiile europene, din cauza organizării festivalului Untold pe stadionul din Parcul Central, conducerea clubului ardelean a oferit detalii despre revenirea pe propria arenă.

Președintele Radu Constanțea a spus că perioada de exil fotbalistic este aproape de final, iar viitoarea confruntare în care echipa are statut de gazdă, cea cu UTA Arad, programat pe 17 august, ar trebui să se desfășoare la Cluj-Napoca.

„În principiu asta a fost ultima etapă. Următoarea etapă, cu UTA, care se desfășoară pe teren propriu, sperăm să o putem juca pe Cluj Arena. Cred că e prima oară când câștigăm un meci disputat 'acasă' în perioada Untold. Cel mai tare ne-a încurcat cu participarea în cupele europene. Suntem o echipă mică și nu avem coeficient prea mare și era important să avem suporterii alături de noi”, a transmis oficialul ardelenilor, la VOYO Sport LIVE.

Până la meciul cu UTA Arad, U Cluj va întâlni adversara locală, CFR Cluj, luni, de la ora 21:30.