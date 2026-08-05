EXCLUSIV Anunț oficial! Când revine Universitatea pe Cluj Arena după exilul impus de Untold

Anunț oficial! Când revine Universitatea pe Cluj Arena după exilul impus de Untold Superliga
SPORT.RO
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Radu Constanțea, președintele lui U Cluj, a transmis că echipa va disputa următorul meci de pe teren propriu pe Cluj Arena, punând capăt exilului.

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Universitatea Cluj se pregătește să se întoarcă acasă. După ce a fost nevoită să își mute partidele, inclusiv pe cele din competițiile europene, din cauza organizării festivalului Untold pe stadionul din Parcul Central, conducerea clubului ardelean a oferit detalii despre revenirea pe propria arenă.

Președintele Radu Constanțea a spus că perioada de exil fotbalistic este aproape de final, iar viitoarea confruntare în care echipa are statut de gazdă, cea cu UTA Arad, programat pe 17 august, ar trebui să se desfășoare la Cluj-Napoca.

„În principiu asta a fost ultima etapă. Următoarea etapă, cu UTA, care se desfășoară pe teren propriu, sperăm să o putem juca pe Cluj Arena. Cred că e prima oară când câștigăm un meci disputat 'acasă' în perioada Untold. Cel mai tare ne-a încurcat cu participarea în cupele europene. Suntem o echipă mică și nu avem coeficient prea mare și era important să avem suporterii alături de noi”, a transmis oficialul ardelenilor, la VOYO Sport LIVE.

Până la meciul cu UTA Arad, U Cluj va întâlni adversara locală, CFR Cluj, luni, de la ora 21:30.

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Speranțe pentru un gazon în condiții optime

Deși organizarea festivalului a afectat suprafața de joc în anii trecuți, Constanțea este optimist în privința felului în care se va prezenta terenul la ora partidei.

„În ultimele două ediții de campionat gazonul a arătat foarte bine după festival. S-a găsit o tehnologie nouă de revigorare. Sperăm și în acest sezon să fie la fel”, a mai zis președintele alb-negrilor.

Universitatea Cluj a fost forțată să dispute meciul din manșa tur a turului doi preliminar din Europa League, Brann (scor 2-2), la Sfântu Gheorghe. Tot acolo au disputat și confruntarea cu FC Botoșani, scor 2-1, din etapa a treia a Superligii.

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