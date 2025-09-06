Gigi Becali susține că a făcut o ofertă pentru Mario Tudose, însă Dani Coman, președintele de la FC Argeș, a încercat să îl tragă pe sfoară, după ce ar fi acceptat inițial transferul.

Gigi Becali îl acuză pe Dani Coman: ”Taică-su în fața mea și el îmi spunea că îl sună taică-su lui Tudose!”

Patronul de la FCSB susține că cele două cluburi s-au înțeles să facă o ”românească”, astfel încât Benfica, clubul care deține 50% din drepturile federative ale lui Tudose, să iasă în pierdere. Astfel, oferta care urma să fie înaintată clubului să fie doar de 400.000, astfel încât Benfica să primească doar 200.000 de euro în schimbul fotbalistului. Alte 600.000 de euro ar fi urmat să intre în conturile piteștenilor.

Becali susține că Dani Coman a încercat să tergiverseze mutarea până în punctul în care oficialul lui FC Argeș i-a spus patronului de la FCSB că tatăl fotbalistului nu este de acord cu transferul la FCSB, doar că Gigi Becali bătuse deja palma cu tatăl lui Mario Tudose. Ulterior, Dani Coman i-ar fi spus patronului de la FCSB să revină cu o ofertă mai bună.

”În viața vieților mele nu am întâlnit așa ceva. O să îi dau un sfat lui Dani Coman. E mult de vorbit. Hai să vă spun cum a început. A zis: ’Îl avem pe Tudose, poate facem una românească’. Apoi intervin eu: ’Băi, Dane, cutare, cutare’. ’Păi, nea Gigi, eu ce câștig?’.

Eu spun vorbele lui exact, nimic nu aplific, niciun cuvânt în plus. ’Eu ce câștig?’. ’Bă, Dane, tu câștigi... ești cu Benfica, îi dau 500 lui Benfica, îți dau și ție 500’. ’Bine, nea Gigi, lasă-mă un pic’. Mi-a zis MM: ’Bă, Gigi, încearcă una românească!’.

Eu românească fac cu românul, nu cu portughezii. Zic: ’Fă o ofertă de 400.000’. Cu alte cuvinte ’Am ofertă de 400.000, îmi dai tu, Benfica, 200, ca să îl ții tu pe jucător?’. El spune că nu am făcut, eu am făcut ofertă, vă dau copie, am făcut ofertă la FC Argeș de 400, el a arătat-o, a zis: ’Lasă-mă două zile, că am 48 de ore să îmi dea răspuns’.

Dacă voia, Benfica dădea 200 și îl lua pe Tudose. Ăia au spus ’Nu îl vrem noi, ca atare vindeți-l pe 400 și dați-ne nouă 200’. Bun, noi urma să facem aia românească. Eu să dau milionul și eram de acord. Dai 400 pe transfer, ia Benfica 200 și încă 600, făceam una românească, un alt contract, un alt jucător, vedeam, ca să puteam să o păcălim pe Benfica.

Acum o să vă spun ceea ce nu trebuie să facă Dani niciodată, că nu se uită niciodată. El zice: ’Domn-le, convingeți-l pe taică-su, că nu vrea’. Îl sun pe taică-su, vorbesc cu el: ’Nea Gigi, vreau să mă văd cu tine, să nu știe nimeni, dar unde?’. ’Vino la mine acasă’. Taică-su în fața mea, îl sun pe Dani. Dani zice: ’Nea Gigi, lasă-mă puțin, că mă sună taică-su lui Tudose’. Tu îți dai seama? Taică-su în fața mea și el îmi spunea că îl sună taică-su lui Tudose. Eu nu mai înțeleg lumea asta, cred că sunt prea om prost pentru lumea asta, prea credul. Înseamnă că ori sunt înapoiat, ori că nu am ce căuta în lumea asta. M-am crucit, nici acum nu îmi vine să uit.

Tehnici de negociere, el? Cum adică, așa ceva? Zic: ’Băi, Dani, am rezolvat cu taică-su lui Tudose!’. Nu i-am zis că e la mine, am vorbit cu el. Zice: ’Nea Gigi, mă duc la emisiune și te sun când ies’. Trece timpul, nu mă sună. Îl sun eu: ’Nea, Gigi, se rezolvă, nu e niciun fel de problemă. Lasă-l pe primar să doarmă liniștit în seara asta, să se liniștească și o rezolvăm, dar trebuie să faci o nouă ofertă’.

Zic: ’Băi, tu ești nebun? Păi am făcut ofertă, voi luați 800.000, ca și când s-ar vinde jucătorul cu 1,6 milioane. Cu altul nu poți să faci, că nu are curajul să facă asta. Tu iei 800 și Benfica 200. Tu ce mai vrei?’. ’Nu, că trebuie o nouă ofertă, nea Gigi!’. Ia să fii tu sănătos, că îl iau eu pe jucător liber peste doi ani, că taică-su e băiat de treabă și mi-a spus: ’Domn Becali, mi-e frică, domn-le, că e primar acolo și sunt și eu avocat și mă lovesc de el!’. Nu îmi iese din cap! Așa ceva nu mi s-a întâmplat niciodată în viața mea.

Singurul lucru ilegal era că o înșelam pe Benfica. Fac o mie de imoralități ca să-i înșel pe străini și să rămână banii în țara mea”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

