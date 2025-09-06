După ce mutarea fundașului de la FC Argeș la FCSB a picat în mod neașteptat, Gigi Becali a contraatacat furibund. Finanțatorul campioanei a anunțat o strategie prin care îl va aduce pe jucător la echipă peste un an și jumătate, fără a plăti vreun ban clubului piteștean, oferind prima de transfer direct fotbalistului și familiei sale.



Saga a atins apogeul sâmbătă, după zile de negocieri tensionate și declarații contradictorii. Deși Mihai Stoica anunțase inițial că transferul este rezolvat, implicarea primarului din Pitești, Cristian Gentea, a blocat totul. Iritat la culme de atitudinea oficialilor argeșeni și acuzându-l pe președintele Dani Coman că a încercat să-l păcălească, Becali a ieșit la atac cu acuzații fără precedent.



"Taică-su era în fața mea, iar Dani Coman îmi zice: «Stai, că mă sună taică-su, vorbim apoi!». Nu mi s-a întâmplat în viața mea ce mi s-a întâmplat acum!", a tunat patronul FCSB, numindu-l pe edilul din Pitești "mare mafiot".



Strategia lui Becali: "Milionul pot să ți-l dau ție!"



În urma acestui episod, Becali a schimbat complet abordarea. El a dezvăluit că a purtat o discuție cu tatăl jucătorului și i-a propus un plan prin care familia Tudose să fie principala beneficiară. Concret, finanțatorul roș-albaștrilor va aștepta până în ianuarie 2027, când fundașul va intra în ultimele șase luni de contract și va putea semna cu orice echipă.



Suma de un milion de euro, pe care FCSB era dispusă să o achite cluburilor FC Argeș și Benfica (care deține 50% din drepturile jucătorului), va fi transformată într-o primă de instalare colosală.



"În condițiile astea, eu am să îl iau gratis! I-am zis lui taică-său... mai are doi ani, eu i-am zis: «Nu fi prost, că milionul pot să ți-l dau ție peste un an și jumătate! Cu șase luni înainte poate să semneze și îți dau un milion la semnătură! Nu fi prost să îți păcălească băiatul!»", a spus Gigi Becali la Prima Sport.



Mario Tudose, un fundaș central de 20 de ani cotat la 350.000 de euro, a fost în trecut la academia Benficăi și este considerat unul dintre tinerii de mare perspectivă din Superliga. Rămâne de văzut dacă planul lui Gigi Becali se va materializa sau dacă FC Argeș va încerca din nou să-l transfere în următoarele perioade de transferuri.

