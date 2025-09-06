Jose Mourinho a fost demis de pe banca tehnică după ce Fenerbahce a pierdut play-off-ul de calificare în faza principală Champions League.

Zinedine Zidane și-ar fi dat acordul să o preia pe Fenerbahce

Fenerbahce a pierdut dubla cu Benfica și a ”retrogradat” în faza principală Europa League, unde o va întâlni pe FCSB.

Luciano Spalletti a refuzat deja oferta lui Fenerbahce de a deveni antrenor principal, iar principalul candidat pentru a prelua echipa ar fi fostul rival al lui Marius Șumudică, Ismail Kartal.

Totuși, publicația Sabah a aruncat o adevărată bombă sâmbătă seară. Se pare că principala țintă a lui Fener este un alt antrenor de legendă.

Președintele clubului, Ali Koc, a anunțat public că își dorește un antrenor străin, iar Zinedine Zidane, tehnicianul care a câștigat trei trofee Champions League la rând cu Real Madrid, ar fi candidatul perfect.

Turcii ar fi început deja negocierile cu tehnicianul francez, care nu a mai antrenat din 2021, de când a părăsit-o pe Real Madrid. Mai mult decât atât, publicația turcă susține că antrenorul și-ar fi dat deja acordul pentru o posibilă aventură în Turcia. Sursa citată scrie că în acest moment se pun la punct ultimele detalii în legătură cu contractul lui Zidane.

