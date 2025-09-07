Inițial, oficialii campioanei s-au înțeles cu Mario Tudose (20 de ani), de la FC Argeș, dar transferul ”s-a blocat”, astfel că FCSB trebuie să se reorienteze. Pe 8 septembrie se termină perioada de mercato din campionatul nostru.



Impresarul Giovanni Becali spune că ar fi găsit un fundaș central pentru echipa vărului său, dar un eventual transfer ar implica un efort financiar din partea lui Gigi Becali.



Este vorba despre un fundaș care a evoluat ”în primele două ligi din Spania” și care ar cere un salariu de 40.000 de euro pe lună.



Giovanni Becali a găsit fundaș pentru FCSB: ”40.000€ pe lună”



”Dacă i-l propun eu lui Gigi, nu îl ia. Nu e român, e străin. Costă ceva... Gigi nu ia jucători decât dacă-i știe el. Degeaba îi spun eu de unul care a jucat 28 de meciuri în Serie A și care vrea 40.000 (n.r.- de euro) pe lună. Nici măcar nu are 30 de ani, are 27 sau 28, dar pe el nu-l interesează.



Jucător care a jucat în primele două ligi din Spania și e liber de contract. Vrei să-ți spun ceva? Dacă duc un jucător acolo și nu joacă un meci ca lumea, îl bombardează Gigi. Să mă înjure străinii, nu să mă înjure ai mei, românii. Dacă mă roagă Gigi și-mi zice că are nevoie, da... Dar cu niște condiții. Nu poți să te iei de el ca de Chiricheș.



Are încredere în mine, dar el trebuie să-i vadă. Dacă e unul la Botoșani sau pe unde mai vede el... Mai ales de la Botoșani. Le-a ținut echipa în prima ligă vreo 3-4 ani”, a spus Giovanni Becali, conform Fanatik.ro.



FCSB, în această perioadă de mercato



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)



Veniri - Denis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Mamadou Thiam (FCSB / 50.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)



Plecări - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000.de euro), Alexandru Băluță (Los Angeles FC), Jordan Gele (Al Kharaitiyat / gratis), Ovidiu Perianu (CFR Cluj / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten (Flamurtari FC / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (UTA Arad / împrumutat), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Sebastian Radu (Progresul Spartac / împrumutat), Andrei Gheorghiță (FCU Cluj / împrumutat)

