Piteștenii nu ar fi mulțumiți de oferta făcută de campioana României în schimbul internaționalului U21, pe care FCSB vrea să-l aducă pentru a-l înlocui pe Mihai Popescu (32 de ani) în centrul defensivei.



După ce Gigi Becali a propus ”o românească” și l-a făcut praf pe Dani Coman, a venit și replica din partea președintelui lui FC Argeș.



Dani Coman: ”Nu plătesc, nu pleacă jucătorul”



Fostul portar spune că Tudose este de vânzare dacă FC Argeș va primi o ofertă pe care să o consideră tentantă din punct de vedere financiar. Din suma pe care o va încasa, clubul piteștean trebuie să achite 50% către Benfica Lisabona, clubul care îl deține pe fundașul central în coprorietate.



“Este foarte simplu, din punctul nostru de vedere, al clubului FC Argeş. Perioada de transferuri se termină mâine seară (n.r. luni seară). Până atunci se poate face orice transfer. Indiferent că e vorba de Mario sau de alt jucător. Mai sunt oferte şi pentru alţi jucători de la FC Argeş. Există ofertă şi pentru Mario. Orice jucător poate pleca de la FC Argeş, dar preţul îl stabilim noi, nu altcineva.



Din punctul nostru de vedere e foarte simplu. Stabilim un preţ şi dacă cineva vrea să plătească, orice jucător poate pleca. Nu plătesc, nu pleacă jucătorul. E atât de simplu. Să fie sănătos (n.r. Gigi Becali). Ceea ce a spus nu se numeşte românească, se numeşte bulgărească”, a spus Dani Coman, potrivit AS.ro.



Mario Tudose, crescut la FC Argeș și format ulterior la Benfica între 2021 și 2023, a revenit anul trecut la Pitești. În acest sezon, a bifat toate meciurile și este om de bază pentru Bogdan Andone.



350.000 de euro este cota fundașului central, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.



FCSB, în această perioadă de mercato



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)



Veniri - Denis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Mamadou Thiam (FCSB / 50.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)



Plecări - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000.de euro), Alexandru Băluță (Los Angeles FC), Jordan Gele (Al Kharaitiyat / gratis), Ovidiu Perianu (CFR Cluj / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten (Flamurtari FC / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (UTA Arad / împrumutat), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Sebastian Radu (Progresul Spartac / împrumutat), Andrei Gheorghiță (FCU Cluj / împrumutat)

