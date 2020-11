Gigi Becali, in pelerinaj la Pestera Sf. Andrei! Patronul FCSB se gandeste sa urmeze sfatul IPS Teodosie si sa sfideze autoritatile

Desi situatia este extrem de grava din cauza coronavirusului, mii de preoti si credinciosi vor sa mearga in pelerinaj la Pestera Sf. Andrei din judetul Constanta.

IPS Teodosie le-ar fi ordonat preotilor, calugarilor si unor credinciosi apropiati sa mearga pe 30 noiembrie la Pestera Sfantului Apostol Andrei, acolo unde anual se organizeaza un pelerinaj traditional la manastirea si pestera din satul constantean Ion Corvin. Acestia ar fi "delegati in interes profesional" chiar de Arhiepiscopia Tomisului si au fost incurajati sa viziteze locasul de cult inchinat celui considerat ocrotitorului Romaniei, desi autoritatile constantene si centrale au interzis ferm acest pelerinaj, din cauza numarului imens de infectari si decese generate de Covid-19, iar procesul de contestare a interdictiei a fost pierdut de catre Arhiepiscopia Tomisului. Gigi Becali se gandeste si el sa isi arate atasamentul fata de ortodoxie, beneficiind de faptul ca detine o casa in judetul Constanta, in localitatea Palazu Mare, numeroase terenuri si are multe rude in zona, putand justifica astfel scopul calatoriei.

BECALI IL SUSTINE PE IPS TEODOSIE PENTRU CONDUCEREA BOR?

Cunoscut ca un puternic sustinator moral si financiar al Bisericii Ortodoxe Romane, Gigi Becali a recunoscut ca, in aprilie 2020, l-a sunat pe ministrul de Interne, Marcel Vela, care fusese criticat aspru de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce semnase protocolul MAI - BOR, prin care romanii aveau voie sa mearga la biserica de Pasti si prin care Politia fusese delegata sa aduca credinciosilor Lumina Sfanta acasa, desi fusese instalata starea de urgenta si numarul infectarilor cu coronavirus era in crestere. Becali chiar a sfidat cererea de distantare sociala si a actionat ca voluntar pe langa bisericile din Pipera. In aceeasi luna, Becali l-a aparat aprig pe IPS Teodosie, dupa ce acesta fusese acuzat ca impartasise mai multi copii cu aceeasi lingurita, punandu-i in mare pericol din cauza posibilitatii de infectare cu noul coronavirus, dar si in fata patriarhului Daniel, dupa ce a organizat slujba de Inviere, la distanta de o luna de la sfintele Pasti, fara acordul conducerii BOR.

Conform unor informatii din interiorul BOR, neconfirmate inca oficila, IPS Teodosie ar avea ajutorul unor influenti oameni politici si al unor afaceristi bogati, printre care si Gigi Becali, in incercarea de a transforma Arhiepiscopia Tomisului in Mitropolia Dobrogei si Tomisului, pentru a avea sanse sa devina primul posibil succesor la conducerea Bisericii Ortodoxe Romane, in eventualitatea in care se va alege noul Patriarh al Romaniei. Becali a intrerupt donatiile generoase pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului, dupa ce initial daduse 2 milioane de euro, nemultumit de concesiile tot mai puternice facute de Patriahul Daniel autoritatilor politice.

GIGI BECALI SI IPS TEODOSIE, LEGATURI PUTERNICE

Latifundiarul are legaturi puternice si vechi cu IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. In ianuarie 2020, prelatul a sfintit o icoana donata de Becali, o replica scumpa a icoanei "Prodromita", cea mai importanta icoana a comunitatii romanesti de la Muntele Athos. In noiembrie 2006, biserica romano-catolica din Colilia, o fosta asezare a germanilor din Dobrogea, a devenit manastire ortodoxa datorita finantatorului Becali, venit la sfintire cu elicopterul, care a lacrimat dupa laudele aduse de Teodosie.

Dupa ce a intrat la puscarie, Becali a cerut mutarea la Penitenciarul Poarta Alba, special pentru a se putea fi spovedit si impartasit de catre arhiepiscopul Tomisului, care l-a pomenit constant in slujbe, cerand vehement eliberarea sa. In 2016, IPS Teodosie a fost audiat la DNA, ca martor in dosarul cartilor scrise de patronul FCSB in inchisoare, acesta fiind coordonatorul lucrarii "Muntele Athos, Patria Ortodoxiei”, scrisa in doar doua saptamani, care a ajutat la eliberarea latifundiarului mai devreme din inchisoare. De asemenea, Becali a facut numeroase donatii generoase lacasurilor de cult ortodoxe din judetul Constanta si l-a sustinut pe IPS Teodosie, in timpul procesului in care a fost acuzat de fraude cu fonduri europene.