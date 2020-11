"S-a retras si marele antrenor!" Gigi Becali a fost ironizat de catre un fost fotbalist de la FCSB! 

Giedrius Arlauskis (32 de ani) evolueaza in acest moment la Al Shabab, echipa din campionatul Arabiei Saudite.

Arlauskis a castigat de cinci ori titlul de campion in Romania (1x Unirea Urziceni, 1x FCSB, 3x CFR Cluj) si a evoluat pentru FCSB in sezonul 2014-2015, cu care a reusit "eventul".

Portarul vede o lupta in doi pentru titlu, dar este de parere ca lui CFR ii va fi foarte greu sa castige al patrulea titlu la rand. Cat despre FCSB, Arlauskis este de parere ca pasul in spate facut de Gigi Becali din viata publica a ajutat echipa. Lituanianul a ramas impresionat de tinerii pe care Toni Petrea ii are la dispozitie.

"Pentru cei de la CFR Cluj o sa fie mai greu sa castige campionatul in acest sezon. Nu ca nu sunt capabili, sunt o forta, dar numai cand te gandesti la al patrulea titlu la rand... deja suna imposibil. Lupta o sa fie cu FCSB, nu cu Universitatea Craiova.

O vad pe FCSB foarte puternica! S-a retras si marele antrenor Gigi Becali si i-a lasat in pace. Baietii de la FCSB sunt foarte talentati, vad ca deja nu mai sunt copii si joaca foarte bine", a declarat Giedrius Arlauskis conform celor de la Antena Sport.

Portarul lituanian a plecat in vara de la CFR din postura de fotbalist liber de contract, mergand in Arabia Saudita la Al Shabab.