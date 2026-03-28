Participarea rușinoasă în play-out pentru prima oară în istoria FCSB și-a făcut simțit efectul și în privința cotelor de piață ale jucătorilor.

Gigi Becali, lovit la bani după sezonul ratat de la FCSB

Site-ul de specialitate Transfermarkt a actualizat valorile fotbaliștilor din Superligă pe 27 martie. Gigi Becali a încasat astfel o lovitură fix unde îl doare mai tare! În total, lotului celor de la FCSB li s-a aplicat o scădere de 3.550.000 de euro.

Șapte fotbaliști au cote mai mici de piață în urma parcursului slab din timpul sezonului regular: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Darius Olaru, Florin Tănase și Octavian Popescu.

Cea mai mare scădere a înregistrat-o căpitanul campioanei din ultimele două ediții ale Superligii. Darius Olaru a ajuns să valoreze 5 milioane de euro față de 6,5 de la precedenta actualizare, un minus de 1,5 milioane de euro. Olaru rămâne în continuare cel mai bine cotat jucător din Superligă.

Ștefan Târnovanu, a doua scădere de la FCSB

Singurul fotbalist în creștere la FCSB a fost portarul Matei Popa, intrat în circuitul primei echipe datorită regulii U21. Popa a ajuns să coste, pe Transfermarkt, 250.000 de euro. El nu a avut anterior cotă de piață.

În schimb, cota de piață a lui Ștefan Târnovanu a scăzut de la 4,5 milioane de euro la 3,8 (-700.000). Costel Pantilimon, fost portar al echipei naționale, a criticat în exclusivitate pentru Sport.ro scoaterea lui Târnovanu din primul 11 de la FCSB.

„Dacă mi-aș fi dorit ceva, nu mi-aș fi dorit să îl văd pe Târnovanu în situația în care se află. Mi se pare nedrept pentru ceea ce a arătat în ultimii ani pentru FCSB și ceea ce a făcut inclusiv pentru echipa națională!

Nu m-aș fi așteptat să ajungă în situația asta, pentru că eu unul îl vedeam în primii doi portari, dacă nu chiar numărul 1 al echipei naționale.

Sper să se rezolve mai repede situația pentru el, pentru că altfel România pierde un portar foarte bun! E un portar pe val, are o vârstă bună, are calități extraordinare și nu mi-aș dori să îl pierdem dintr-o situație...nu știu ce se întâmplă la clubul respectiv, dar nu cred că merită un astfel de tratament” - au fost cuvintele lui Pantilimon.

Modificările cotelor de piață de la FCSB

Ștefan Târnovanu - 3,8 milioane de euro de la 4,5 (-700.000)

- 3,8 milioane de euro de la 4,5 (-700.000) Lukas Zima - 700.000 de euro de la 850.000 (-150.000)

- 700.000 de euro de la 850.000 (-150.000) Siyabonga Ngezana - 2,6 milioane de euro de la 3 (-400.000)

- 2,6 milioane de euro de la 3 (-400.000) Joyskim Dawa - două milioane de euro de la 2,5 (-500.000)

- două milioane de euro de la 2,5 (-500.000) Darius Olaru - 5 milioane de euro de la 6,5 (-1.500.000)

- 5 milioane de euro de la 6,5 (-1.500.000) Florin Tănase - două milioane de euro de la 2,3 (-300.000)

- două milioane de euro de la 2,3 (-300.000) Octavian Popescu - 600.000 de euro de la 850.000 (-250.000)

Matei Popa - 250.000 de euro de la 0 (+250.000)

- 250.000 de euro de la 0 (+250.000) Total pierdere: -3.550.000 de euro

FCSB se află pe primul loc în play-out cu 27 de puncte, după ce a înregistrat în partea inferioară a Superligii un 0-0 cu Metaloglobus și 1-0 cu UTA, ambele acasă pe Arena Națională sub comanda noului antrenor Mirel Rădoi.

FCSB va relua campionatul după pauza internațională pe 3 aprilie, vineri, în deplasarea de la Botoșani. Confruntarea se va desfășura începând cu 20:30.