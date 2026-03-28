Ștefan Târnovanu (25 de ani) pare că are șanse foarte mici să mai apere la FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, a transmis că planul clubului pentru sezonul următor este de a miza și în sezonul următor pe un portar eligibil pentru regula U21.

FCSB va miza pe portar U21 și în sezonul următor

În aceste condiții, Matei Popa (18 ani) va apărea între buturile lui FCSB și în sezonul următor din Superliga.

"Jucător sub vârstă va fi portar la noi, e un lucru cert", a transmis Mihai Stoica, la Fanatik.

Matei Popa a devenit titular la FCSB de la începutul lunii februarie. Ștefan Târnovanu a fost trimis pe banca de rezerve după un 1-4 contra lui CFR Cluj în etapa cu numărul 23 din Superliga.

Ioan Becali îi caută o nouă echipă lui Târnovanu

Impresarul Ioan Becali a anunțat deja că îi caută o nouă echipă lui Ștefan Târnovanu, care, în opinia sa, este victima unei nedreptăți.

"Ce să mai spun? Se simte rău (n.r. Ştefan Târnovanu). Așteaptă să facă ceva. Indiferent ce se va întâmpla, voi face o excepție. Mă duc eu cu tupeu și zic ceva. Fac eu pentru el.

Caut un contract civilizat, ceva elegant pe patru ani. Ajut și clubul, recuperează niște bani. Gigi zicea că are clauză, dar nu am avut nicio ofertă. Din ce știu, nu are clauză. I se face o nedreptate", a spus Ioan Becali, pentru sursa citată.

Târnovanu este unul dintre cei mai vechi jucători de la FCSB. A fost transferat în ianuarie 2020, iar din primăvara lui 2022 a devenit principala variantă dintre buturi.

Târnovanu a strâns în total 201 meciuri la FCSB și a cucerit 4 trofee: două titluri de campion și două Supercupe ale României.