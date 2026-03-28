Gigi Becali l-a adus pe Mirel Rădoi (45 de ani) după ce a ratat play-off-ul, cu gândul de a salva sezonului și a câștiga barajul care are ca miză un loc în preliminariile Conference League.

Între timp, patronul celor de la FCSB se gândește deja la următorul sezon, în care pune la cale o reconstrucție. Mihai Stoica, managerul general al campioanei en-titre, spune că doi jucători ar urma să fie împrumutați.

Mihai Stoica anunță: Alexandru Stoian și Mihai Toma vor fi împrumutați

Este vorba despre tinerii Alexandru Stoian (18 ani) și Mihai Toma (19 ani), care au fost soluții pentru regula U21 la FCSB în acest sezon. În contextul în care Matei Popa a devenit titular în poarta FCSB-ului, oficialii clubului spun că nu mai au nevoie de tineri în zona ofensivă.

”Dacă vom rămâne să jucăm cu portar sub vârstă, ar trebui să ne gândim să lăsăm să meargă împrumut jucătorii tineri care trebuie să joace. Stoian, Toma, da. Și lui Mirel îi place foarte mult Stoian. E un jucător care, eu cred, e atacant.

Jucător sub vârstă va fi portar la noi, e un lucru cert. Vom alege între Alexandru Maxim și Matei Popa titularul din sezonul viitor. Noi nu avem nevoie de jucători sub vârstă pe poziția de atacant. Noi vrem să aducem seniori pe poziția aia”, a spus MM Stoica, la Fanatik.ro.

FCSB este pe primul loc în play-out după primele două etape, cu 27 de puncte, la două puncte distanță de UTA Arad.

În următoarea etapă din Superligă, campioana en-titre va avea parte de un test dificil, în deplasare cu FC Botoșani.