Dezamăgit după ce a ratat prezența în play-off, Becali vrea să prindă un loc de preliminarii în Conference League. Pentru asta, trebuie să se califice la baraj în play-out și să învingă două echipe.

Mirel Rădoi (45 de ani) a revenit ca antrenor la echipa la care a scris istorie ca jucător. Doar până în vară, însă, pentru că fostul selecționer ar avea o propunere tentantă din zona arabă, pe care ar fi acceptat-o deja.

Gigi Becali e gata să îi ofere un milion de euro lui Mirel Rădoi

Dacă va fi încântat de jocul echipei până la finele acestui sezon, Becali spune că îi va propune lui Rădoi un contract generos, din care poate câștiga și un milion de euro în cazul unei calificări în faza principală din UEFA Champions League.

„Dacă se mișcă treburile, îi dau și eu bani mai mulți. La mine poate să câștige, dacă intră în Liga Campionilor, și un milion! (n.r. - Europa League?) 500-600.000. Cu totul. Ce facem, suntem miliardari arabi?”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.ro.

Chiar și așa, oferta pe care o pregătește Becali pentru finul său nu se ridică la nivelul celei din Arabia Saudită. Așa cum a dezvăluit chiar patronul de la FCSB, Rădoi ar avea o propunere de contract pentru 1,6 milioane de euro pe an, pentru el și staff-ul său.

Cariera lui Mirel Rădoi

De-a lungul carierei de antrenor, Mirel Rădoi le-a mai pregătit pe Universitatea Craiova, Al-Jazira Club, Al-Bataeh și Al-Tai FC, dar și naționala U21, alături de naționala „mare”.

Prima experiență ca antrenor principal la FCSB a avut loc în sezonul 2015/2016, când a stat pe bancă în 29 de meciuri, cu o medie de 1,59 puncte câștigate pe meci.