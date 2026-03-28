Tavi Popescu se află la prima echipă a roș-albaștrilor din septembrie 2020. Fotbalistul născut la Nucet mai are contract cu FCSB până la finalul actualei stagiuni.

În acest sezon, Popescu a bifat 18 apariții în sezonul regulat (1 assist) și două în play-out-ul Superligii României, unde a adunat aproape 45 de minute.

Mai mult, atacantul de bandă și-a mai trecut în cont șase apariții în Europa League, două în preliminariile Champions League, trei în preliminariile UEL și două în Cupa României.

”Perla” lui Gigi Becali intră în anonimat. Cât a ajuns să valoreze Tavi Popescu

Dacă la începutul sezonului Tavi Popescu era cotat de site-urile de specialitate la 1,4 milioane de euro, valoarea s-a micșorat brusc la finalul anului, când a ajuns să fie cotat la 850.000 de euro.

Acum, la sfârșitul lui martie, Transfermarkt i-a atribuit lui Tavi Popescu o cotă și mai mică, de 600.000 de euro.

Peste Tavi Popescu la FCSB sunt acum Alexandru Stoian (650.000) de euro, Joao Paulo (700.000 de euro), Lukas Zima (700.000 de euro), Mihai Popescu, Juri Cisotti, Andre Duarte și Risto Radunovic (800.000 de euro).