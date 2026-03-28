Dacă la începutul carierei sale, Octavian Popescu impresiona la fiecare meci al roș-albaștrilor, în ultimele sezoane, fostul preferat al lui Gigi Becali a dispărut din peisaj și nu a mai reușit să se ridice la nivelul așteptărilor.

Mihai Pintilii: ”Nu, nu pot să îmi explic nici eu ce s-a întâmplat cu Octavian Popescu”

Mihai Pintilii a transmis că nu își poate explica declinul lui Octavian Popescu, însă fostul colaborator al lui Elias Charalambous de pe banca lui FCSB a lăsat să se înțeleagă că este vorba despre o problemă extrasportivă.

Pintilii a declarat că antrenorii nu se pot implica în ceea ce fotbaliștii fac în momentul în care părăsesc baza de antrenament, lucru ce s-a întâmplat și în cazul lui Octavian Popescu.

”Nu, nu pot să îmi explic nici eu ce s-a întâmplat cu Octavian Popescu. E greu să controlezi viața personală. Nu poți să mergi tu ca antrenor să îl controlezi. Acolo ține doar de ei, ce faci, ce îți dorești de la viață. Doar tu știi ce îți dorești de la viață, ce vrei să construiești. Când ai plecat de la bază, deja noi nu mai putem să facem nimic”, a spus Mihai Pintilii la Prima Sport.

Dacă la un moment dat, Octavian Popescu atingea o cotă de piață de patru milioane de euro, mijlocașul campioanei en-titre a ajuns să valoreze doar 600.000 de euro, potrivit Transfermarkt.