Marius Șumudică (55 de ani) a comentat decizia lui Mirel Rădoi (45 de ani) de a prelua din nou conducerea tehnică a echipei roș-albastre. Fostul antrenor al Rapidului s-a arătat surprins de această mutare, amintind de mandatul din 2015, când Rădoi a părăsit echipa după doar câteva luni, pe fondul ratării calificării în grupele cupelor europene și pierderii Supercupei României.

Relația cu finanțatorul, un factor decisiv

Șumudică a subliniat că succesul lui Rădoi depinde în mare măsură de acceptarea faptului că Gigi Becali (67 de ani) păstrează ultimul cuvânt în club. Totodată, el a urat succes echipei în încercarea de a se califica în preliminariile Conference League prin intermediul barajului din play-out.

„Nu știu ce să zic. Gigi e Gigi. Trebuie să lucreze un antrenor care să accepte că Gigi e numărul 1. Nu știu ce se va întâmpla. Probabil contează și relația asta de rudenie dintre ei. Nu pot să zic nimic. Eu le doresc să prindă barajul. Dă culoare în momentul de față campionatului. În momentul în care FCSB va juca un baraj, ar însemna un joc extrem de important, un joc cu miză. Înseamnă mult. Îmi doresc ca acest mariaj să funcționeze și într-un final să aibă rezultate. Nu am nicio problemă”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Fostul tehnician de la Al-Okhdood a adăugat că, deși nu anticipa această decizie, îl consideră pe Rădoi omul potrivit pentru a gestiona presiunea de la clubul bucureștean.

„Nu mă așteptam, dar este un om care se pliază așa pe ceea ce înseamnă FCSB. Acolo este el, a jucat la Steaua (n.r. FCSB). Eu îl cunosc foarte bine, am o relație bună cu el. Îl respect ca antrenor. Este un antrenor care încă are capacitatea de a ajunge mai sus. Cred că, în momentul în care a luat decizia, a avut o discuție cu patronul de acolo. S-au înțeles și, din punctul ăsta de vedere, eu consider că nu vor fi probleme”, a mai transmis Șumudică.