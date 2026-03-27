Costel Pantilimon a intervenit, în exclusivitate pentru Sport.ro, de partea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani). Portarul a pierdut echipa de start la FCSB, la începutul lunii februarie, pentru a-i face loc adolescentului Matei Popa (18) pentru regula U21.

Costel Pantilimon, scut în jurul lui Ștefan Târnovanu

În consecința, Ștefan Târnovanu a pierdut contactul și cu echipa națională, nefiind convocat de Mircea Lucescu pentru partida din Turcia (0-1). Costel Pantilimon a afirmat că Târnovanu se confruntă cu o nedreptate; este irosit astfel pentru România probabil cel mai bun portar.

„Dacă mi-aș fi dorit ceva, nu mi-aș fi dorit să îl văd pe Târnovanu în situația în care se află. Mi se pare nedrept pentru ceea ce a arătat în ultimii ani pentru FCSB și ceea ce a făcut inclusiv pentru echipa națională!

Nu m-aș fi așteptat să ajungă în situația asta, pentru că eu unul îl vedeam în primii doi portari, dacă nu chiar numărul 1 al echipei naționale.

Sper să se rezolve mai repede situația pentru el, pentru că altfel România pierde un portar foarte bun! E un portar pe val, are o vârstă bună, are calități extraordinare și nu mi-aș dori să îl pierdem dintr-o situație...nu știu ce se întâmplă la club respectiv, dar nu cred că merită un astfel de tratament”, a transmis Costel Pantilimon, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Târnovanu, sfătuit să plece dacă nu redevine titular

Mai mult decât atât, Pantilimon a subliniat că cel mai bun lucru pentru Ștefan Târnovanu este să plece de la FCSB, dacă nu își va redobândi statutul de titular la campioana en-titre.

„Dacă reușește să plece într-un mediu mai bun, într-un campionat mai bun, el are calitățile necesare să joace într-un campionat bun. Da, cred că asta este soluția în momentul de față, dacă nu mai are nicio șansă de negociere și lucrurile nu arată că el va redeveni numărul 1 în poarta celor de la FCSB, cea mai bună variantă este să plece de acolo.

E un portar pe val, un portar care în ultimele sezoane a arătat că are calitate. Și datorită lui s-au câștigat acele trofee. Parcursul de anul trecut din Europa League a fost și datorită lui. Ar fi păcat să nu aibă un nou pas pentru cariera lui”, a adăugat Pantilimon.