Gigi Becali l-a redescoperit după Farul - FCSB. Acum trei luni îl făcea praf: „Îl dăm împrumut”

Gigi Becali găsit un fotbalist de la FCSB care l-a surprins în partida cu Farul.

FCSB s-a impus la Ovidiu în fața Farului, scor 2-3, într-un meci din runda a 5-a din play-out-ul Superligii. Joao Paulo (56'), Cisotti (62') și Florin Tănase (64') au marcat pentru formația campionă, în timp ce echipa lui Flavius Stoican a înscris prin Radaslavescu (43') și Alibec (72').

Gigi Becali, mulțumit de Octavian Popescu: „I-au ieşit alea de pe vremuri”

Patronul campioanei României a vorbit despre jucătorii care l-au încântat după meciul de la Ovidiu cu Farul.

Gigi Becali i-a desemnat pe Octavian Popescu și pe Joao Paolo, iar în cazul primului este surprinzător pentru că omul cu banii de la FCSB l-a criticat în mai multe rânduri în acest sezon.

Becali a spus că 'Tavi' a jucat ca în sezoanele trecute, când era un om de bază al roș-albaștrilor.

„Tavi s-a mişcat şi el. A început să îi iasă driblingurile alea. Nu îi mai ieşeau. Îl dădeau la o parte toţi. Acum i-au ieşit alea de pe vremuri.

Mi-a plăcut foarte mult de Joao Paolo. Eu vreau jucători care participă la joc. Nu îmi e frică de minge, iubesc mingea, îmi place să o ating. Eu văd cine fuge de minge. Lui Joao Paolo îi place mingea. Participă la joc.”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Octavian Popescu are 35 de meciuri jucate în tricoul roș-albaștrilor și a reușit trei assist-uri, fără să înscrie vreun gol însă în actuala stagiune.

600.000 de euro estet cota fotbalistului de 23 de ani, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

Inter - Como 3-2 | REZUMAT VOYO

Publicitate
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu
Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare
Mihai Stoica va decide viitorul antrenor al FCSB! Gigi Becali i-a dat mână liberă: „El hotărăște!”
Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la FCSB! Gigi Becali: ”Nu mai este antrenorul nostru!”
Alegeri Federația Română de Handbal | Cine candidează pentru postul de președinte
FCSB a făcut anunțul la o zi după plecarea lui Mirel Rădoi
Rădoi, prezentat la Gaziantep: salariul său, astronomic în Turcia!
Atalanta - Lazio, LIVE pe VOYO, de la 22:00! Cristi Chivu își află adversara din finala Coppa Italia
Chelsea îl păstrează pe Rosenior și pentru sezonul viitor. Fabregas nu revine în Premier League
Cesc Fabregas a surprins după Inter - Como 3-2: ”Chivu n-o s-o spună niciodată”

Transformare spectaculoasă pentru sportiva desemnată 'cea mai atrăgătoare femeie din lume': "Arăți incredibil"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Mirel Rădoi dezvăluie de ce a părăsit FCSB și mesajul transmis lui Gigi Becali la plecare

Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como

FCSB a făcut anunțul la o zi după plecarea lui Mirel Rădoi
Rădoi, prezentat la Gaziantep: salariul său, astronomic în Turcia!
Spulberătoarea Gabriela Ruse câștigă cu 6-0, face o avere și va juca împotriva numărului 2 WTA, în turul doi la Madrid
Florin Prunea a văzut ce a făcut Stoican la conferința de presă și a reacționat imediat: „Îl sun pe Popescu”
Italienii au numit persoana care a stat în spatele succesului lui Cristi Chivu din Inter - Como
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Pierdere importantă pentru FCSB! Starul campioanei s-a operat și va lipsi două luni de pe teren
FCSB, fără un jucător important în preliminariile Champions League! Anunțul lui Gigi Becali: ”Două luni jumătate va fi afară!”
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Bugetul a fost împovărat cu 10 miliarde de lei de cearta dintre Bolojan şi Grindeanu

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

