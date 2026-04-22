Gigi Becali l-a redescoperit după Farul - FCSB. Acum trei luni îl făcea praf: „Îl dăm împrumut”

FCSB s-a impus la Ovidiu în fața Farului, scor 2-3 , într-un meci din runda a 5-a din play-out-ul Superligii. Joao Paulo (56'), Cisotti (62') și Florin Tănase (64') au marcat pentru formația campionă, în timp ce echipa lui Flavius Stoican a înscris prin Radaslavescu (43') și Alibec (72').

Patronul campioanei României a vorbit despre jucătorii care l-au încântat după meciul de la Ovidiu cu Farul.

Gigi Becali i-a desemnat pe Octavian Popescu și pe Joao Paolo, iar în cazul primului este surprinzător pentru că omul cu banii de la FCSB l-a criticat în mai multe rânduri în acest sezon.

Becali a spus că 'Tavi' a jucat ca în sezoanele trecute, când era un om de bază al roș-albaștrilor.

„Tavi s-a mişcat şi el. A început să îi iasă driblingurile alea. Nu îi mai ieşeau. Îl dădeau la o parte toţi. Acum i-au ieşit alea de pe vremuri.

Mi-a plăcut foarte mult de Joao Paolo. Eu vreau jucători care participă la joc. Nu îmi e frică de minge, iubesc mingea, îmi place să o ating. Eu văd cine fuge de minge. Lui Joao Paolo îi place mingea. Participă la joc.”, a spus Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Octavian Popescu are 35 de meciuri jucate în tricoul roș-albaștrilor și a reușit trei assist-uri, fără să înscrie vreun gol însă în actuala stagiune.

600.000 de euro estet cota fotbalistului de 23 de ani, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.

