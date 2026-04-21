Astfel, echipa finanțată de Gigi Becali are prima șansă să ia parte la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

Basarab Panduru, convins că Mirel Rădoi pleacă de la FCSB

Cu toate acestea, FCSB ar putea fi nevoită să se descurce fără Mirel Rădoi. Antrenorul a fost ofertat de Gaziantep, cu un salariu ce ar urca până la 900.000 de euro. După meci, Rădoi a fost întrebat dacă va pleca, însă nu a oferit un răspuns clar.

După ce a văzut discursul lui Mirel Rădoi de după victoria cu Farul Constanța, Basarab Panduru a vorbit despre o eventuală plecare a antrenorului de la FCSB.

Fostul mare fotbalist crede că mai degrabă tehnicianul tinde să dea curs ofertei din Turcia, având în vedere că Rădoi nu a spus clar că va rămâne la echipă până la finalul acestui sezon.

”Cred că mai degrabă pleacă, pentru că nu văd de ce ai fi răspuns așa. Dacă rămâneai, răspunsul era foarte clar: <<Nu mă mai întrebați pe mine lucrurile astea. Până după meciul de baraj, o să rămân aici, după aia o să vedem, o să vorbim. Haideți să terminăm, să nu o mai lungim, că așa nu o terminăm niciodată și la fiecare meci mă întrebați. E clar, am terminat-o>>. <<Stați că vedem mâine, clubul o să...>>. Dai de înțeles că vrei să pleci”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

Cum a răspuns Mirel Rădoi când a fost întrebat despre plecarea de la FCSB

Întrebat dacă a fost ultimul său meci la FCSB, Mirel Rădoi nu a oferit un răspuns clar.

"Nu știu, deocamdată sunt aici. Sunt antrenorul FCSB-ului. Ce o fi de mâine încolo, nu știu. Să ajungem mai întâi cu bine la București. Lucrurile astea, dacă ar trebui discutate, aș face-o mai întâi cu clubul, nu public.

Dacă încercați să mă trageți de limbă, să știți că, în ciuda faptului că nu am Bacalaureat și pentru mulți par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsul și de a da drumul la informații care eu vreau să ajungă publice. Dacă se vor afla, clubul le va afla prima dată. I-am felicitat pe jucători, am discutat unele aspecte despre meci", a spus Rădoi.