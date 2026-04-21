Antrenorul venit doar până în vară la FCSB pentru a o ajuta în play-out a fost ofertat de Gaziantep, echipa unde îi va avea sub comanda sa pe Alexandru Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, și a decis să dea curs propunerii.

Gigi Becali: ”Mirel m-a anunțat că pleacă la Gaziantep!”

Gigi Becali a dezvăluit că Mirel Rădoi și-a anunțat plecarea de la FCSB. Deși inițial a mărturisit că antrenorul nu a spus nimic despre despărțirea de roș-albaștrii, patronul de la FCSB a transmis că Rădoi l-a vizitat și i-a explicat de ce va da curs ofertei din Turcia.

Antrenorul a transmis că decizia sa nu are nimic de a face cu faptul că Gigi Becali a impus ca Vlad Chiricheș să nu mai joace la FCSB. De fapt, Rădoi a ales-o pe Gaziantep, cu scopul de a-și face loc la echipele cu pretenții din campionatul Turciei.

”Mirel a venit la mine acasă, în Pipera, și m-a anunțat că pleacă la Gaziantep. Mi-a spus că nu e vorba despre niciun fel de supărare, nu e niciun fel de problemă cu Chiricheș sau alte supărări. E vorba de cariera lui și că visează să ajungă de la Gaziantep la primele 4 echipe din Turcia, să-și facă o carieră mare și să facă istorie”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Becali a dezvăluit că Rădoi va încasa 65.000 de euro lunar la Gaziantep, iar suma câștigată într-un an s-ar putea ridica la 900.000 de euro, ținând cont de faptul că va încasa și o primă de instalare de 100.000 de euro.

”Câștigă foarte mulți bani, cu totul 900.000 de euro, partea lui pe an. Salariul va fi de 65.000 de euro lunar și 100.000 de euro primă de instalare. Mi-a arătat băiatul contractul ca să văd că e un contract mare și eu nu pot să-l opresc de la atâția bani să plece. Am crezut că e un contract mai mic, dar e un contract mare și el vrea să facă performanță, vrea să impresioneze în Turcia, să ajungă la echipe mari.

A zis că e o decizie legată strict de cariera lui și că îi pare rău că trebuie să plece în acest moment. E o decizie strategică legată de carieră. I-am mulțumit, i-am spus că are binecuvântarea mea. I-am mulțumit pentru tot, ne-am strâns mâinile și asta a fost tot. Mirel Rădoi nu mai este antrenorul FCSB-ului începând de astăzi”, a adăugat Gigi Becali.