Aventura fostului selecționer pe banca formației bucureștene a ajuns la final. Deși acordul inițial era valabil până la sfârșitul stagiunii curente, tehnicianul a preferat să dea curs unei propuneri venite din prima ligă a Turciei.

Al doilea episod al lui Rădoi la cârma campioanei a durat doar cinci partide. Bilanțul scurtului său mandat cuprinde trei succese (cu UTA Arad, Oțelul Galați și Farul Constanța), un rezultat de egalitate obținut contra celor de la Metaloglobus și o singură înfrângere, suferită în fața lui FC Botoșani.

Acum, antrenorul român este gata de o nouă provocare la Gaziantep, grupare cu care urmează să parafeze un contract valabil atât pentru finalul actualei stagiuni, cât și pentru campionatul viitor. Turcii joacă sâmbătă cu Eyupspor, partidă ce va marca debutul său oficial pe banca tehnică a echipei pregătite în trecut și de Marius Șumudică. Gaziantep nu are emoții privind retrogradarea, dar nici șanse la cupele europene, oferindu-i astfel antrenorului oportunitatea de a evalua în liniște lotul în cele patru etape rămase din sezon.

Mihai Stoica are misiune clară

În urma deciziei luate de Rădoi, patronul FCSB a lăsat frâiele în mâinile președintelui Consiliului de Administrație. Finanțatorul roș-albaștrilor a transmis că decizia finală privind noul tehnician îi aparține exclusiv lui Mihai Stoica.

„MM hotărăște. El să găsească un antrenor pentru două-trei luni. Să vedem. Noi ne înțelegem pentru două luni, apoi vom vedea ce va fi. Sunt mulți factori. Totul depinde de calificarea în Conference League. Dacă vine un antrenor și te califică în Conference, te mai desparți de el? Îți bagă 10 milioane în cont. Mă consult cu MM. Contează mai mult ce spune el. El trebuie să găsească un antrenor la FCSB. Aduc pe cine vrea el”, a transmis Gigi Becali, potrivit DigiSport.

Potrivit spuselor finanțatorului, principalul obiectiv al viitorului tehnician va fi asigurarea prezenței în grupele Conference League, performanță care i-ar garanta automat și prelungirea înțelegerii pe termen lung.