Gigi Becali, deranjat de comentariul lui Basarab Panduru după FC Argeș - FCSB 1-0: „Cum să fie așa?!”

Alexandru Hațieganu
FC Argeș a reușit surpriza și s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a 22-a din Superliga.

FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.

Golul decisiv și unica reușită din a partide a venit în minutul 28 și a fost semnată de Yanis Pîrvu, după o pasă venită de la Robert Moldovean.

Gigi Becali, deranjat după ce Basarab Panduru a spus că FC Argeș a meritat victoria

Basarab Panduru a vorbit despre prestația de la Mioveni campioanei României și a scos în evidență faptul că FC Argeș merita să câștige în urma prestației pe care a avut-o vineri seara.

Analistul l-a felicitat pe Bogdan Andone pentru felul în care echipa sa a interpretat partitura tactică.

„Eu cred că a meritat victoria. Bogdan Andone trebuie felicitat, o bate pe FCSB pe unde o prinde. În seara asta cu un efort maxim depus de fiecare jucător. Surprinzător şi nu, pentru că FCSB n-are ocazii, nu ajunge la poartă. Indiferent de schimbări, cine vine de pe bancă, nu vine cu nimic nou", a declarat Basarab Panduru.

Gigi Becali a auzit ce a spus fostul jucător și l-a contrazis. Patronul FCSB-ului este de părere că echipa sa a dominat meciul, iar piteștenii nu au obținut o victorie meritată.

„Victoria nu e meritată, dar celelalte concluzii pe care le-a tras el sunt aşa cum a spus. Dar nu că e victorie meritată. Şi noi am avut ocazie singur cu portarul. Când o echipă are 68% posesie, cum să fie victorie meritată? Aşa a fost, ghinionul, să pierdem noi”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.  

În urma înfrângerii din această etapă, FCSB se află pe locul nouă în Superliga la două puncte de play-off, dar îi dă șansa Oțelului, echipa de pe locul șase, să se distanțeze. 

