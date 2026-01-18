Gigi Becali, deranjat de comentariul lui Basarab Panduru după FC Argeș - FCSB 1-0: „Cum să fie așa?!”

FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.

Golul decisiv și unica reușită din a partide a venit în minutul 28 și a fost semnată de Yanis Pîrvu, după o pasă venită de la Robert Moldovean.

Gigi Becali, deranjat după ce Basarab Panduru a spus că FC Argeș a meritat victoria



Basarab Panduru a vorbit despre prestația de la Mioveni campioanei României și a scos în evidență faptul că FC Argeș merita să câștige în urma prestației pe care a avut-o vineri seara.

Analistul l-a felicitat pe Bogdan Andone pentru felul în care echipa sa a interpretat partitura tactică.

„Eu cred că a meritat victoria. Bogdan Andone trebuie felicitat, o bate pe FCSB pe unde o prinde. În seara asta cu un efort maxim depus de fiecare jucător. Surprinzător şi nu, pentru că FCSB n-are ocazii, nu ajunge la poartă. Indiferent de schimbări, cine vine de pe bancă, nu vine cu nimic nou", a declarat Basarab Panduru.

