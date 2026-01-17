Unicul gol al partidei a venit în minutul 28 și i-a aparținut lui Yanis Pîrvu.

Gigi Becali: ”De acum încolo nu mă mai iau după ei!”

După eșecul cu FC Argeș, Gigi Becali susține că a ținut cont de sfaturile primite de Mihai Stoica și de antrenorii Mihai Pintilii și Elias Charalambous în momentul în care a făcut primul 11 și schimbările în meciul cu formația din Trivale.

Întrebat de ce nu se bazează pe Dennis Politic sau pe Denis Alibec, finanțatorul de la FCSB a mărturisit că cei din staff-ul tehnic i-au transmis că fotbalistul venit de la Dinamo nu se antrenează așa cum ar trebui, iar Alibec este în urmă cu pregătirea fizică.

Totuși, lucrurile nu au ieșit așa cum spera patronul campioanei, motiv pentru care Becali a spus că de acum înainte vrea să se convingă că lucrurile chiar sunt așa cum spun antrenorii echipei, astfel că care o să se bazeze pe Dennis Politic și pe Denis Alibec la următoarele meciuri.

”Dacă așa îmi spun de la antrenamente, dacă așa îmi spun din cantonament, de unde să știu eu? Că Thiam, extraordinar, că Olaru marchează din orice poziție... Eu am spus a revenit Olaru, a revenit Bîrligea, am spus Thiam, extraordinar. Unde l-am văzut, că a pierdut toate mingile. Nu l-am mai băgat nici pe Politic să-l văd măcar... Să-l văd eu pe Politic, nu mă mai iau după voi că nu se antrenează bine, că nu știu ce. De acum încolo, să văd eu! Eu așa am crezut, dar nu e chiar așa!

Am zis să-l bage pe Alibec și pe Politic, să-i văd eu! Ei au zis că domn-le, Alibec era 30 de metri în spate. Că el vrea, dar să își revină. Bine, mă, lasă că îl văd eu în teren cât de în spate e. De acum încolo îl văd eu, nu mă mai iau după ei. Fac eu schimbări, dar fac în funcție de ce îmi spun ei. De acum încolo, vreau să îl văd și eu pe Politic, vreau să îl văd și eu pe Alibec”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Clasamentul din Superliga României

