FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.

Golul decisiv și unica reușită din a partide a venit în minutul 28 și a fost semnată de Yanis Pîrvu, după o pasă venită de la Robert Moldovean.

Ce a făcut Mihai Pintilii după înfrângerea de la Mioveni cu FC Argeș



Mihai Pintilii a fost vizibil deranjat de rezultat final al partidei cu FC Argeș, dar, cel mai probabil, și de jocul slab al FCSB.

Antrenorul secund al echipei roș-albastre s-a dus direct în autocar după ce a ieșit de la stadion și nu a mai stat cu fanii pentru poze și autografe.

Imaginile surprise de cameramanul PRO TV l-au arătat supărat în autocar și vizibil deranjat în urma înfrângerii suferite de FCSB încă din primul meci jucat în 2026.