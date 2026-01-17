VIDEO Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0

Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0 Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a pierdut în fața lui FC Argeș, scor 0-1, într-un meci din runda a 22-a de Superliga.

TAGS:
mihai pintiliiantrenorFCSBSuperliga
Din articol

FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.

Golul decisiv și unica reușită din a partide a venit în minutul 28 și a fost semnată de Yanis Pîrvu, după o pasă venită de la Robert Moldovean.

Ce a făcut Mihai Pintilii după înfrângerea de la Mioveni cu FC Argeș 

Mihai Pintilii a fost vizibil deranjat de rezultat final al partidei cu FC Argeș, dar, cel mai probabil, și de jocul slab al FCSB.

Antrenorul secund al echipei roș-albastre s-a dus direct în autocar după ce a ieșit de la stadion și nu a mai stat cu fanii pentru poze și autografe.

Imaginile surprise de cameramanul PRO TV l-au arătat supărat în autocar și vizibil deranjat în urma înfrângerii suferite de FCSB încă din primul meci jucat în 2026.

În urma înfrângerii din această etapă, FCSB se află pe locul nouă în Superliga la două puncte de play-off, dar îi dă șansa Oțelului, echipa de pe locul șase, să se distanțeze. 

Charalambous, tăios după FC Argeș – FCSB: „Asta trebuia să facem!”

Superliga noastră s-a reluat cu un rezultat-bombă! Pentru că, vineri, FC Argeș a reușit să învingă FCSB, scor 1-0, la capătul unui meci disputat pe un teren înghețat, foarte greu.

Imediat după terminarea partidei, Elias Charalambous a venit la interviu și a recunoscut că echipa sa n-a făcut suficient de mult, pentru a câștiga în fața unei formații oportuniste.

Pe un astfel de teren, e clar că trebuia să alergi mai mult, să ai mai multă energie, mai multă forță. Adversarul a marcat din ocazia avută. Și noi am avut o ocazie, în prima repriză, și ar fi trebuit să înscriem. Dawa a făcut un meci bun, după o absență atât de lungă. Per total, a fost OK astăzi. Toate meciurile sunt finale pentru noi. Acum, vom uita de campionat și vom merge, la Zagreb, pentru a câștiga. Și cred că avem șansele noastre acolo“, a spus tehnicianul cipriot.

După 0-1 cu FC Argeș, pentru FCSB urmează duelul crucial din penultima etapă a Ligii Europa. Joi, de la ora 22:00, campioana va întâlni Dinamo Zagreb, în deplasare.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
ARTICOLE PE SUBIECT
Raul Rusescu trage un semnal de alarmă la FCSB: „Cazurile Sepsi și FCU Craiova ar trebui să îi sperie”
Raul Rusescu trage un semnal de alarmă la FCSB: „Cazurile Sepsi și FCU Craiova ar trebui să îi sperie”
Ilie Dumitrescu a pus-o la colț pe FCSB după eșecul cu FC Argeș: ”Mă uitam la Tavi Popescu, la Thiam, joc de uzură”
Ilie Dumitrescu a pus-o la colț pe FCSB după eșecul cu FC Argeș: ”Mă uitam la Tavi Popescu, la Thiam, joc de uzură”
Dani Coman, decizie majoră la FC Argeș după victoria contra lui FCSB și replică pentru Gigi Becali
Dani Coman, decizie majoră la FC Argeș după victoria contra lui FCSB și replică pentru Gigi Becali
ULTIMELE STIRI
Jurgen Klopp, la Real Madrid?! Florentino Perez a decis: anunțul făcut de un jurnalist celebru
Jurgen Klopp, la Real Madrid?! Florentino Perez a decis: anunțul făcut de un jurnalist celebru
Manchester United - Manchester City, de la 14:30 pe VOYO | Analiza lui Dan Chilom: cotele la pariuri + echipele probabile
Manchester United - Manchester City, de la 14:30 pe VOYO | Analiza lui Dan Chilom: cotele la pariuri + echipele probabile
Joyskim Dawa a revenit la FCSB după 10 luni de absență: ”Acum putem realiza ceva”
Joyskim Dawa a revenit la FCSB după 10 luni de absență: ”Acum putem realiza ceva”
Decizie finală în cazul Radu Drăgușin: ”Vin alte vești proaste!”
Decizie finală în cazul Radu Drăgușin: ”Vin alte vești proaste!”
Raul Rusescu trage un semnal de alarmă la FCSB: „Cazurile Sepsi și FCU Craiova ar trebui să îi sperie”
Raul Rusescu trage un semnal de alarmă la FCSB: „Cazurile Sepsi și FCU Craiova ar trebui să îi sperie”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League

Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"

Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"

Jurgen Klopp pune o singură condiție pentru a prelua Real Madrid

Jurgen Klopp pune o singură condiție pentru a prelua Real Madrid

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici



Recomandarile redactiei
Jurgen Klopp, la Real Madrid?! Florentino Perez a decis: anunțul făcut de un jurnalist celebru
Jurgen Klopp, la Real Madrid?! Florentino Perez a decis: anunțul făcut de un jurnalist celebru
Decizie finală în cazul Radu Drăgușin: ”Vin alte vești proaste!”
Decizie finală în cazul Radu Drăgușin: ”Vin alte vești proaste!”
Joyskim Dawa a revenit la FCSB după 10 luni de absență: ”Acum putem realiza ceva”
Joyskim Dawa a revenit la FCSB după 10 luni de absență: ”Acum putem realiza ceva”
Gigi Becali anunță o decizie drastică după eșecul cu FC Argeș: ”Nu mă mai iau după ei!”
Gigi Becali anunță o decizie drastică după eșecul cu FC Argeș: ”Nu mă mai iau după ei!”
Manchester United - Manchester City, de la 14:30 pe VOYO | Analiza lui Dan Chilom: cotele la pariuri + echipele probabile
Manchester United - Manchester City, de la 14:30 pe VOYO | Analiza lui Dan Chilom: cotele la pariuri + echipele probabile
Alte subiecte de interes
Conflict după Unirea Slobozia - FCSB! Pintilii a răbufnit după ce un fan i-a cerut explicații și a repetat obsesiv o întrebare
Conflict după Unirea Slobozia - FCSB! Pintilii a răbufnit după ce un fan i-a cerut explicații și a repetat obsesiv o întrebare
Își pierde FCSB antrenorul? Mihai Pintilii a anunțat când ar putea părăsi campioana: "Vreau să stau până atunci"
Își pierde FCSB antrenorul? Mihai Pintilii a anunțat când ar putea părăsi campioana: "Vreau să stau până atunci"
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenor exclus de la Jocurile Olimpice!
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Antrenorul care regretă că nu a preluat Dinamo: ”Sunt dinamovist sută la sută!”
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

stirileprotv CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

stirileprotv Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

stirileprotv Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!