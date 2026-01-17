FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.
Golul decisiv și unica reușită din a partide a venit în minutul 28 și a fost semnată de Yanis Pîrvu, după o pasă venită de la Robert Moldovean.
Ce a făcut Mihai Pintilii după înfrângerea de la Mioveni cu FC Argeș
Mihai Pintilii a fost vizibil deranjat de rezultat final al partidei cu FC Argeș, dar, cel mai probabil, și de jocul slab al FCSB.
Antrenorul secund al echipei roș-albastre s-a dus direct în autocar după ce a ieșit de la stadion și nu a mai stat cu fanii pentru poze și autografe.
Imaginile surprise de cameramanul PRO TV l-au arătat supărat în autocar și vizibil deranjat în urma înfrângerii suferite de FCSB încă din primul meci jucat în 2026.
În urma înfrângerii din această etapă, FCSB se află pe locul nouă în Superliga la două puncte de play-off, dar îi dă șansa Oțelului, echipa de pe locul șase, să se distanțeze.
Charalambous, tăios după FC Argeș – FCSB: „Asta trebuia să facem!”
Superliga noastră s-a reluat cu un rezultat-bombă! Pentru că, vineri, FC Argeș a reușit să învingă FCSB, scor 1-0, la capătul unui meci disputat pe un teren înghețat, foarte greu.
Imediat după terminarea partidei, Elias Charalambous a venit la interviu și a recunoscut că echipa sa n-a făcut suficient de mult, pentru a câștiga în fața unei formații oportuniste.
„Pe un astfel de teren, e clar că trebuia să alergi mai mult, să ai mai multă energie, mai multă forță. Adversarul a marcat din ocazia avută. Și noi am avut o ocazie, în prima repriză, și ar fi trebuit să înscriem. Dawa a făcut un meci bun, după o absență atât de lungă. Per total, a fost OK astăzi. Toate meciurile sunt finale pentru noi. Acum, vom uita de campionat și vom merge, la Zagreb, pentru a câștiga. Și cred că avem șansele noastre acolo“, a spus tehnicianul cipriot.
După 0-1 cu FC Argeș, pentru FCSB urmează duelul crucial din penultima etapă a Ligii Europa. Joi, de la ora 22:00, campioana va întâlni Dinamo Zagreb, în deplasare.