Yanis Pîrvu a fost cel care a marcat unicul gol al partidei și a adus trei puncte mari pentru echipa lui Bogdan Andone. De cealaltă parte, FCSB se poate distanța de zona play-off-ului dacă vecinele de clasament vor câștiga în această etapă.



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a făcut praf mai mulți jucători după meciul de la Mioveni, supărat fiind de faptul că echipa sa a pierdut trei puncte importante în lupta pentru play-off.



Gigi Becali râde de Mihai Toma: ”Cum să iei bani pe el?”



Finanțatorul echipei a fost amuzat de o întrebare legată de o posibilă sumă de transfer pentru tânărul Mihai Toma (18 ani). Becali nu crede că jucătorul său îi poate aduce bani în conturile clubului.



"Doamne fereşte! Toma o să fie fotbalist, ne vom baza cât de cât pe el, dar cum să crezi tu că poţi să iei bani pe Toma? Ne ajutăm de el, dar cum să iei bani?



Ca să iei bani pe el, el trebuia să-i dea pasă lui Tănase sau Olaru, dar dacă stă cu capul în jos cum să iei bani?", a spus Becali, la Prima Sport.



FCSB se află pe locul 9, cu 31 de puncte, două sub ultima poziție de play-off, ocupată acum de Oțelul Galați, care are un meci în minus.



Programul lui FCSB în finalul sezonului regulat:

