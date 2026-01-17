Raul Rusescu trage un semnal de alarmă la FCSB: „Cazurile Sepsi și FCU Craiova ar trebui să îi sperie”

Raul Rusescu a vorbit despre prestația sub nivelul așteptărilor pe care a avut-o FCSB , dar și despre condițiile de joc de la Mioveni.

Într-un duel din runda a 22-a de Superliga, FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.

„Nu vreau să fiu eu cel care sună deșteptarea, dar cazurile Sepsi și FCU Craiova ar trebui să sperie pe toată lumea. La modul cel mai serios, pentru absolut toate echipele, aceste două cazuri ar trebui să sperie. Erau la trei puncte de play-off la prima etapă din ianuarie, ambele, dacă nu mă înșel, și au avut o serie dezastruoasă.

Am văzut o a doua repriză mai slabă decât prima. În a doua repriză nu am avut absolut nimic, uni s-au apărat foarte bine, alții s-au chinuit. Un meci modest, cum nu mi-aș dori să mai văd, din păcate, fotbal puțin, teren prost, minge albă, zăpadă, o înfrângere pentru campioană. Nu prea sunt multe de spus.

Schimbările nu au funcționat. În repriza a doua nu am văzut nicio ocazie mare. Play-off-ul va fi diferit, un campionat care se va disputa cu condiții de foarte mare stres pentru toate echipele. Pentru FC Argeș să prindă play-off-ul este ca și cum ar fi câștigat campionatul. Am văzut foarte puțin fotbal, din păcate, pentru primul meci al anului”, a spus Raul Rusescu, conform GSP.ro.

În urma înfrângerii din această etapă, FCSB se află pe locul nouă în Superliga la două puncte de play-off, dar îi dă șansa Oțelului, echipa de pe locul șase, să se distanțeze.

