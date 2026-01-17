Raul Rusescu trage un semnal de alarmă la FCSB: „Cazurile Sepsi și FCU Craiova ar trebui să îi sperie”

Raul Rusescu trage un semnal de alarmă la FCSB: „Cazurile Sepsi și FCU Craiova ar trebui să îi sperie” Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB a pierdut primul meci oficial din 2026, scor 0-1, în fața lui FC Argeș.

TAGS:
FCSBFC ArgesSuperligaYanis PîrvuGigi Becali
Din articol

Într-un duel din runda a 22-a de Superliga, FC Argeș a obținut toate cele trei puncte din partida jucată împotriva campioanei României pe stadionul din Mioveni.

Golul decisiv și unica reușită din a partide a venit în minutul 28 și a fost semnată de Yanis Pîrvu, după o pasă venită de la Robert Moldoveanu.

Raul Rusescu a subliniat cel mai negru scenariu după FC Argeș - FCSB 1-0

Raul Rusescu a vorbit despre prestația sub nivelul așteptărilor pe care a avut-o FCSB, dar și despre condițiile de joc de la Mioveni.

Fostul atacant al roș-albaștrilor a lansat cel mai negru scenariu posibil și a vorbit despre modul în care au retrogradat în sezoanele anterioare Sepsi și FCU Craiova.

„Nu vreau să fiu eu cel care sună deșteptarea, dar cazurile Sepsi și FCU Craiova ar trebui să sperie pe toată lumea. La modul cel mai serios, pentru absolut toate echipele, aceste două cazuri ar trebui să sperie. Erau la trei puncte de play-off la prima etapă din ianuarie, ambele, dacă nu mă înșel, și au avut o serie dezastruoasă.

Am văzut o a doua repriză mai slabă decât prima. În a doua repriză nu am avut absolut nimic, uni s-au apărat foarte bine, alții s-au chinuit. Un meci modest, cum nu mi-aș dori să mai văd, din păcate, fotbal puțin, teren prost, minge albă, zăpadă, o înfrângere pentru campioană. Nu prea sunt multe de spus.

Schimbările nu au funcționat. În repriza a doua nu am văzut nicio ocazie mare. Play-off-ul va fi diferit, un campionat care se va disputa cu condiții de foarte mare stres pentru toate echipele. Pentru FC Argeș să prindă play-off-ul este ca și cum ar fi câștigat campionatul. Am văzut foarte puțin fotbal, din păcate, pentru primul meci al anului”, a spus Raul Rusescu, conform GSP.ro.

În urma înfrângerii din această etapă, FCSB se află pe locul nouă în Superliga la două puncte de play-off, dar îi dă șansa Oțelului, echipa de pe locul șase, să se distanțeze. 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
ARTICOLE PE SUBIECT
Dani Coman, decizie majoră la FC Argeș după victoria contra lui FCSB și replică pentru Gigi Becali
Dani Coman, decizie majoră la FC Argeș după victoria contra lui FCSB și replică pentru Gigi Becali
Drum alunecos spre play-off! FCSB are meciuri tari în ultimele opt etape
Drum alunecos spre play-off! FCSB are meciuri tari în ultimele opt etape
Gigi Becali râde de un jucător de la FCSB: ”Doamne ferește! Cum să iei bani pe el?”
Gigi Becali râde de un jucător de la FCSB: ”Doamne ferește! Cum să iei bani pe el?”
ULTIMELE STIRI
Francezii îi fac lobby unui tricolor la PSG: ”Costă 25 de milioane!”
Francezii îi fac lobby unui tricolor la PSG: ”Costă 25 de milioane!”
Jurgen Klopp, la Real Madrid?! Florentino Perez a decis: anunțul făcut de un jurnalist celebru
Jurgen Klopp, la Real Madrid?! Florentino Perez a decis: anunțul făcut de un jurnalist celebru
Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0
Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0
Manchester United - Manchester City, de la 14:30 pe VOYO | Analiza lui Dan Chilom: cotele la pariuri + echipele probabile
Manchester United - Manchester City, de la 14:30 pe VOYO | Analiza lui Dan Chilom: cotele la pariuri + echipele probabile
Joyskim Dawa a revenit la FCSB după 10 luni de absență: ”Acum putem realiza ceva”
Joyskim Dawa a revenit la FCSB după 10 luni de absență: ”Acum putem realiza ceva”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League

Universitatea Craiova plânge! S-au tras la sorți meciurile din play-off-ul Conference League

Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"

Dinamo Kiev a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță: "Felicitări!"

Jurgen Klopp pune o singură condiție pentru a prelua Real Madrid

Jurgen Klopp pune o singură condiție pentru a prelua Real Madrid

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici



Recomandarile redactiei
Francezii îi fac lobby unui tricolor la PSG: ”Costă 25 de milioane!”
Francezii îi fac lobby unui tricolor la PSG: ”Costă 25 de milioane!”
Jurgen Klopp, la Real Madrid?! Florentino Perez a decis: anunțul făcut de un jurnalist celebru
Jurgen Klopp, la Real Madrid?! Florentino Perez a decis: anunțul făcut de un jurnalist celebru
Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0
Ce a făcut Mihai Pintilii imediat după FC Argeș - FCSB 1-0
Decizie finală în cazul Radu Drăgușin: ”Vin alte vești proaste!”
Decizie finală în cazul Radu Drăgușin: ”Vin alte vești proaste!”
Joyskim Dawa a revenit la FCSB după 10 luni de absență: ”Acum putem realiza ceva”
Joyskim Dawa a revenit la FCSB după 10 luni de absență: ”Acum putem realiza ceva”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

stirileprotv CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

stirileprotv Un bărbat nevinovat, care a petrecut 13 ani în închisoare, va primi 1,3 milioane de euro de la statul german. „Ești liber!”

Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

stirileprotv Mărturia cutremurătoare a unui român torturat de polițiști în Verona: „Două săptămâni nu mi-am simțit corpul”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!