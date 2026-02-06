Finanțatorul a decis să îl titularizeze pe Matei Popa în locul lui Ștefan Târnovanu, astfel încât FCSB să evolueze doar cu jucători de câmp cu experiență.

Marius Croitoru: ”Cu acest copil în poartă, Popa, cred că vor fi probleme mari pentru colegi!”

În cele două meciuri în care Popa a apărat poarta campioanei, cu Csikszereda (1-0) și cu FC Botoșani (2-1), roș-albaștrii au avut câștig de cauză, iar tânărul goalkeeper s-a remarcat prin câteva intervenții.

Marius Croitoru a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Matei Popa și este convins că tânărul portar este noua ”perlă” de la FCSB.

Fostul antrenor de la FC Botoșani crede că Ștefan Târnovanu și Lukas Zima vor avea probleme după ce Gigi Becali a decis să îl titularizeze pe Matei Popa.

”Cu acest copil în poartă, Popa, cred că vor fi probleme mari pentru colegi, pentru ceilalți doi portari. Are un viitor frumos, e un portar sigur, talentat, matur peste vârsta pe care o are.

Copilul este foarte talentat. Iar contra unei echipe precum FCSB e clar că adversarii nu își pot crea foarte multe ocazii. Copilul a fost și un pic norocos în această seară, dar talentat și bun. Nu știu dacă vor avea aceeași abordare și cu alte echipe, cu U Cluj sau cu Craiova. Nu știu dacă vor risca atât de mult.

Până acum, s-a dovedit o mutare câștigătoare. Important e ce se va întâmpla etapa viitoare. Lucrurile se pot complica foarte tare sau se pot simplfica. Oțelul e o echipă foarte bună, la Galați e și un teren mai îngust, te poți închide mult mai bine.

FCSB poate să bată pe oricine, poate să lege 5 victorii la rând fără niciun fel de probleme. Și cu Popa în poartă, da! Într-adevăr, va fi greu dacă vor rata ca în această seară. Trebuie să ținem cont că o singură înfrângere din aceste meciuri îți reduce drastic șansele”, a spus Marius Croitoru la GSP.