Portarul grec Giannis Anestis (34 de ani) a fost cel mai bun fotbalist al celor de la FC Botoșani în eșecul suferit cu FCSB, scor 1-2.

Reacția lui Giannis Anestis după FCSB - FC Botoșani 2-1

Paradele sale nu au fost însă suficiente pentru ca echipa sa să plece neînvinsă de pe Arena Națională. La finalul confruntării, Anestis s-a arătat dezamăgit de rezultat și de golul al doilea încasat de Botoșani.

„În prima repriză nu am avut un joc bun. Sunt dezamăgit de rezultat și mai ales pentru că am primit al doilea gol. Am avut multe intervenții, am avut o evoluție bună.

Giannis Anestis: „Ne concentrăm pe meciul cu Metaloglobus”

Sunt dezamăgit pentru că în ultimele șase meciuri nu am dat gol, înainte de această partidă. Câteodată ai noroc, câteodată nu. Suntem încă pe loc de play-off, muncim, acum ne concentrăm pe meciul cu Metaloglobus.

Fiecare meci e dificil. Acum jucăm acasă. Sper să luăm trei puncte, o să fie importante pentru accederea în play-off. Dacă luăm cele trei puncte cu Metaloglobus o să fim într-o poziție bună”, a declarat Anestis, la flash-interviu.

Echipele din FCSB - FC Botoșani 2-1

FCSB a învins-o joi seara, pe teren propriu, scor 2-1, pe FC Botoşani, în ultimul meci al etapei a 25-a din Superligă.