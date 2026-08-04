Arina Sabalenka susține testele de gen impuse de WTA: ”E nedrept ca femeile să se confrunte cu bărbați biologici”

"Din punct de vedere biologic, bărbaţii sunt mult mai puternici decât femeile. Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaţilor biologici", a declarat liderul circuitului WTA.

WTA a anunţat oficial implementarea unei noi politici de eligibilitate pentru competiţiile sale începând cu 1 iulie, în contextul mai larg al Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028. Organizaţia va solicita acum tuturor jucătoarelor sale să se supună unui test genetic pentru a le determina sexul biologic, pentru a le verifica eligibilitatea în circuit.

"Cred că este foarte important să menţinem corectitudinea", a adăugat Aryna Sabalenka, care şi-ar putea pierde locul 1 mondial după turneul WTA 1000 de la Toronto.

Jucătoarea din Belarus consideră că decizia de a face aceste teste obligatorii este perfect legitimă şi, evident, a aşteptat ca aceasta să fie anunţată oficial. "Cred că le-a luat puţin timp să ia această decizie, dar o susţin... Dacă trebuie să fim cu toţii testaţi, aş fi bucuroasă să o fac. Este complet corect, aşa că haideţi să rămână aşa", a concluzionat ea.

Dacă testul de verificare a genului este pozitiv, jucătoarei i se va permite să participe la competiţiile WTA. În caz contrar, va fi suspendată "în aşteptarea unei evaluări suplimentare". În trecut, o singură femeie transgender, americanca Renée Richards, a putut concura în circuit în anii 1970, în urma unei decizii judecătoreşti.Problema testelor de verificare a genului zguduie lumea sportului pe măsură ce se apropie Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

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