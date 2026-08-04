Arina Sabalenka susține testele de gen impuse de WTA: ”E nedrept ca femeile să se confrunte cu bărbați biologici”

Arina Sabalenka susține testele de gen impuse de WTA: ”E nedrept ca femeile să se confrunte cu bărbați biologici” Tenis
SPORT.RO
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Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka, liderul mondial, şi-a exprimat sprijinul pentru decizia WTA de a implementa teste de verificare a genului.

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Arina Sabalenka susține testele de gen impuse de WTA: ”E nedrept ca femeile să se confrunte cu bărbați biologici”

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"Din punct de vedere biologic, bărbaţii sunt mult mai puternici decât femeile. Nu ar fi corect ca femeile să concureze împotriva bărbaţilor biologici", a declarat liderul circuitului WTA.

WTA a anunţat oficial implementarea unei noi politici de eligibilitate pentru competiţiile sale începând cu 1 iulie, în contextul mai larg al Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028. Organizaţia va solicita acum tuturor jucătoarelor sale să se supună unui test genetic pentru a le determina sexul biologic, pentru a le verifica eligibilitatea în circuit.

"Cred că este foarte important să menţinem corectitudinea", a adăugat Aryna Sabalenka, care şi-ar putea pierde locul 1 mondial după turneul WTA 1000 de la Toronto.

Jucătoarea din Belarus consideră că decizia de a face aceste teste obligatorii este perfect legitimă şi, evident, a aşteptat ca aceasta să fie anunţată oficial. "Cred că le-a luat puţin timp să ia această decizie, dar o susţin... Dacă trebuie să fim cu toţii testaţi, aş fi bucuroasă să o fac. Este complet corect, aşa că haideţi să rămână aşa", a concluzionat ea.

Dacă testul de verificare a genului este pozitiv, jucătoarei i se va permite să participe la competiţiile WTA. În caz contrar, va fi suspendată "în aşteptarea unei evaluări suplimentare". În trecut, o singură femeie transgender, americanca Renée Richards, a putut concura în circuit în anii 1970, în urma unei decizii judecătoreşti.Problema testelor de verificare a genului zguduie lumea sportului pe măsură ce se apropie Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.

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