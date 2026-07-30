Andrei Grecu, moderatorul emisiuneii Play On Sport de la VOYO, l-a întrebat pe Gigi Becali dacă antrenorul Marius Baciu are o vină după rezultatul dezastruos din Conference League.

"Marius Baciu are o singură vină, că eu nu m-am impus să îl schimbă pe Târnovanu. Omul a avut încredere în el, nu are nicio vină. Trebuia paradit, dacă eu îl certam, mai dădea el pasa asta?!", a spus Becali, în direct la VOYO.

FCSB a fost eliminată din Conference League de echipa letonă FK Auda, care s-a impus cu scorul de 4-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Skonto din Riga, în manșa secundă a turului al doilea preliminar al competiției de fotbal. FCSB, învinsă și la București, cu 3-2, a fost umilită în Letonia de golurile marcate de Barthelemy Diedhiou (45+2, 67), Kader Kone (84), Tin Hrvoj (90+3), punctul de onoare al roș-albaștrilor fiind semnat de Joao Paulo (58).

Auda - FCSB 4-1

FK AUDA: Purins – Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis (Aranda 64) – Bongemba (M. Fofana 82), Y. Traore, W. Fofana – Daskevics (Appiah 66), K. Kone, Diedhiou (Kragliks 86). ANTRENOR: Didier Zanetti

FCSB: Târnovanu – V. Creţu (Stoian 46), Dawa, Duarte, Pădurariu – Boutoutaou (M. Toma 67), Radunovic (Joao Paulo 46), Fl. Tănase (Gnahore 77) – Cisotti, Bîrligea, Octavian Popescu. ANTRENOR: Marius Baciu

Cartonaşe galbene: Arroryo 33, Diedhiou 46 / Dawa 34

Arbitru: Tom Owen (Ţara Galilor)