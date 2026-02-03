Derby-ul din zona Moldovei, între două echipe cu pretenții la play-off, s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Un rezultat bun pentru celelalte echipe aflate în cursa pentru un loc în ”TOP 6”, având în vedere că majoritatea au câștigat în această etapă.



După ce a fost pe primul loc preț de câteva etape în prima parte a campionatului, FC Botoșani a bifat șase meciuri la rând fără victorie și fără gol marcat. Valeriu Iftime, patronul echipei, își face deja calcule pentru accederea în play-off-ul care, acum câteva luni, părea imposibil de ratat.



”La ce vă așteptați în meciul cu FCSB?”. Valeriu Iftime a răspuns scurt



Pentru moldoveni urmează o deplasare la București, joi, pentru meciul cu FCSB, din care Iftime ar vrea să obțină ”măcar un punct”.



„N-am văzut meciul, am înțeles că am jucat bine, că am avut ocazii. E o presiune foarte mare pe jucători, dar zic că își revin. Mai e o chestiune, Galațiul nu e o echipă slabă. Sunt portughezii ăia care joacă fără niciun complex.



(n.r. - Ce calcule vă faceți pentru play-off?) 50-50. Sunt acolo, până la final de campionat trebuie să fac 6-8 puncte. Chiar dacă joc cu Metaloglobus, nu ești sigur. Trebuie să iau puncte acasă, am la Hermannstadt, am acasă cu Clujul, la UTA, nu e simplu. FCSB? Să iau măcar un punct”, a spus Valeriu Iftime, pentru Sport.ro.



În această rundă a câștigat și FCSB, scor 1-0 cu Csikszereda. A fost primul succes pentru campioana României în 2026, iar echipa lui Elias Charalambous continuă să spere la play-off, chiar dacă rămâne pe locul 11.



