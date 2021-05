Gigi Becali, desfiintat de un fost golgeter din Liga 1: "Este o persoana ingrozitoare! N-a dat in viata lui cu piciorul intr-o minge, dar ii judeca pe fotbalisti"

Gregory Tade considera ca influenta lui Becali la echipa o impiedica pe FCSB sa ia campionatul.



FCSB a esuat in ultimii 6 ani pe plan intern. Ultimul titlu pe care echipa ros-albastra l-au cucerit a fost in 2015, cand pe banca era Costel Galca, tehnician care a fost demis de Gigi Becali dupa ce a reusit sa castige in primul an campionatul, Cupa Romaniei si Supercupa Romaniei, pentru a-l aduce antrenor pe Mirel Radoi.

Ultima etapa cu CFR este doar pentru palmares. Clujenii au castigat matematic al patrulea titlu consecutiv in meciul trecut cu Botosani, cand s-au impus cu 1-0, iar FCSB nu mai poate pierde locul 2.

Gregory Tade, fotbalist care a evoluat pentru ambele echipe, este de parere ca vinovatul principal pentru lipsa trofeelor pe plan intern este Gigi Becali, care se implica in treburile antrenorilor si le impune acestora cu ce fotbalisti sa joace.



"Nu mi-am dorit niciodata ca FCSB sa ia campionatul, deoarece Gigi Becali nu este o persoana buna. Daca ar lasa in pace echipa si antrenorul, lucrurile ar merge mai bine. Aceasta este parerea mea. Oameni de genul nu sunt benefici pentru fotbal. Singura calitate pe care o are este ca plateste jucatorii la zi. Respect la el acest lucru.

Dar, in afara de asta, este o persoana ingrozitoare cand se apuca sa vorbeasca despre fotbal si sa critice. N-a dat in viata lui cu piciorul intr-o minge si incepe sa ii judece pe fotbalisti si sa ii critice, sa manipuleze antrenorii. Ar trebui sa taca din gura si sa ii lase pe antrenori si pe jucatori sa isi faca treaba pentru care sunt platiti", a declarat Gregory Tade, pentru Fanatik.

Adus in 2015 de la CFR Cluj, atacantul francez stie de ce in cele 37 de meciuri jucate pentru FCSB a marcat doar 7 goluri, cu toate ca in urma cu un sezon a reusit 18 goluri pentru echipa din Gruia, castigand titlul de golgeter al Ligii 1.

"Regret ca nu am jucat bine la Steaua, dar toata vina ii apartine lui Gigi Becali si firii sale manipulatoare. Multi fotbalisti au esuat din cauza lui. Nu imi amintesc sa fi luat vreun titlu de când am plecat eu.

Imi amintesc si acum meciul din Cupa Ligii, cu Astra. Am dat gol si am castigat cu 1-0. Saptamana urmatoare aveam din nou meci cu Astra, decisiv, in campionat, iar el nu m-a lasat sa joc. Am luat bataie, desi puteam castiga acel titlu daca nu-si facea el toate combinatiile", a dezvaluit Tade.