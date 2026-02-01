GALERIE FOTO Te simți în vârstă? Cum arăta Novak Djokovic în 2008, când a jucat prima finală a carierei în Openul Australiei

Marcu Czentye
În urmă cu 18 ani, Djokovic și Tsonga îi eliminau în minimum de seturi pe Federer și Nadal, în semifinalele Australian Open.

Novak Djokovic Jo-Wilfried Tsonga Australian Open 2026 Carlos Alcaraz Tenis ATP Australian Open 2008 finala australian open
Longevivul Djokovic este cel mai titrat jucător din istoria Openului Australian, cu zece titluri de campion

Prima finală jucată de Novak Djokovic la Melbourne a fost în 2008, când prea puțină lume se aștepta ca jucătorul sârb de 20 de ani și 8 luni să îl depășească pe Roger Federer, în semifinale.

Djokovic nu a pierdut set în fața lui Federer, făcând un meci prin care s-a revanșat puternic pentru finala US Open 2007, pierdută în fața aceluiași rival.

Djokovic, primul titlu de mare șlem la Melbourne, în 2008. Sârbul îl caută pe al 25-lea tot în Australia

Într-a doua finală de Grand Slam a carierei, Novak Djokovic începea cu emoții și pierdea primul set, 6-4, în fața unui Jo-Wilfried Tsonga mai constant la serviciu, în prima parte a meciului.

La 22 de ani și 9 luni, Tsonga pierduse doar șapte game-uri în semifinala cu Nadal, dar nu a putut să oprească o serie de trei seturi adjudecate la rând de tenismenul din Belgrad.

4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (2) a fost scorul final al ultimului act al competiției din Australia, desfășurat în urmă cu optsprezece ani, într-o perioadă în care Djokovic încă acuza probleme respiratorii pe teren, iar dieta fără gluten nu era încă un stil de viață pentru jucătorul sârb.

Djokovic, față în față cu istoria

Duminică, 1 februarie 2026, de la ora 10:30, Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) va avea șansa de a deveni prima persoană din istoria omenirii care ajunge la 25 de titluri de mare șlem, în probele individuale ale tenisului profesionist.

Sârbul nu a fost învins în niciuna dintre cele zece finale jucate până acum, chiar dacă dincolo de fileu s-au regăsit jucători ca Rafael Nadal (2), Andy Murray (4), Jo-Wilfried Tsonga, Dominic Thiem, Daniil Medvedev sau Stefanos Tsitsipas.

Dincolo de fileu se va afla Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP), care vrea să devină cel mai tânăr tenismen din istorie care completează mare șlem, pentru care este necesară câștigarea a minimum un titlu de campion la Melbourne, Paris, Wimbledon și New York.

