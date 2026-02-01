Longevivul Djokovic este cel mai titrat jucător din istoria Openului Australian, cu zece titluri de campion

Prima finală jucată de Novak Djokovic la Melbourne a fost în 2008, când prea puțină lume se aștepta ca jucătorul sârb de 20 de ani și 8 luni să îl depășească pe Roger Federer, în semifinale.

Djokovic nu a pierdut set în fața lui Federer, făcând un meci prin care s-a revanșat puternic pentru finala US Open 2007, pierdută în fața aceluiași rival.

Djokovic, primul titlu de mare șlem la Melbourne, în 2008. Sârbul îl caută pe al 25-lea tot în Australia

Într-a doua finală de Grand Slam a carierei, Novak Djokovic începea cu emoții și pierdea primul set, 6-4, în fața unui Jo-Wilfried Tsonga mai constant la serviciu, în prima parte a meciului.

La 22 de ani și 9 luni, Tsonga pierduse doar șapte game-uri în semifinala cu Nadal, dar nu a putut să oprească o serie de trei seturi adjudecate la rând de tenismenul din Belgrad.

4-6, 6-4, 6-3, 7-6 (2) a fost scorul final al ultimului act al competiției din Australia, desfășurat în urmă cu optsprezece ani, într-o perioadă în care Djokovic încă acuza probleme respiratorii pe teren, iar dieta fără gluten nu era încă un stil de viață pentru jucătorul sârb.

