Heat, Wolves, Knicks și Warriors, echipele unde poate ajunge Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo este nemulțumit de situația de la Milwaukee Bucks și urmează să se despartă de clubul din Wisconsin, cel mai probabil la finalul acestui sezon, anunță reputatul jurnalist sportiv Shams Charania.



Acesta va deveni eligibil să semneze o prelungire a contractului supermax pe patru ani, în valoare de 275 de milioane de dolari, pe 1 octombrie. Fără această prelungire, ar putea deveni agent liber de contract în extrasezonul din 2027, refuzând o opțiune de jucător de 62.8 milioane de dolari, în vara respectivă.



Starul grec poate fi subiectul unui trade chiar în perioada următoare, de transferul său fiind interesate Miami Heat, Minnesota Timberwolves, New York Knicks și Golden State Warriors. Managerul general Jon Horst și antrenorul Doc Rivers speră să poată reconstrui echipa lui Bucks, în condițiile în care au construit lotul actual pentru a amplifica calitățile starului său, dar este complet nefuncțională fără acesta.



Antetokounmpo ar putea avea soarta lui Damian Lillard, care a fost cedat în vara trecută la Portland Trail Blazers, fiind înlocuit cu Myles Turner (Indiana Pacers), un jucător cu un salariu mult mai mic. Printre tranzacțiile preconizate se pot număra cedarea către Knicks, pentru Karl-Anthony Towns și opțiuni în turul secund al NBA Draft, în timp ce Heat îi poate oferi pe Tyler Herro, Andrew Wiggins/Terry Rozier, Kel'el Ware și Jaime Jaquez Jr.



Este născut în Grecia din părinți nigerieni

Giannis Sina Ougko Antetokounmpo (31 de ani / 211 cm) este născut la Atena din părinți nigerieni. Tatăl său, Charles, a fost fotbalist, iar mama sa, Veronica, a fost atletă specializată în săritura în înălțime. Frații săi, Thanasis (33 de ani / Milwaukee Bucks), Kostas (28 de ani / Aris Salonic BC, împrumutat de la Olympiacos) și Alex (24 de ani / Wisconsin Herd, împrumutat de la Milwaukee Bucks) sunt, de asemenea, baschetbaliști profesioniști.



"Greek Freak" a jucat pentru EFAO Zografou BC (2011-2013) și Milwaukee Bucks (2013-prezent). În palmares are titlul de campion în NBA (2021), NBA Finals MVP (2021), NBA Most Valuable Player (2019, 2020), NBA All-Star Game MVP (2021), NBA All-Star (2017–2026), NBA Defensive Player of the Year (2020), NBA Cup (2024), Euroscar Player of the Year (2018) și locul al treilea la EuroBasket (2025).



Foto - Getty Images

